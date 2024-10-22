YKS’ye yapay zekâyla hazırlık

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabileceği, yenilikçi öğrenme süreçlerini tamamen kendilerine göre şekillendirebileceği bireysel öğrenme platformu "MEBİ"yi hayata geçirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu tanıtım programına katıldı. Tekin, "Dünyada örnek uygulamalar neyi yapıyorsa biz de onu yaptık. Yardımcı kaynakların hiçbiri MEB tarafından onaylanmış değil. Size sorulacak soruların müfredattaki karşılığını istiyoruz. Yapay zekâ uygulamasıyla geliştirilmiş modelin size çok faydası olacak. Eğitimde teknolojik gelişmeleri adapte ediyoruz. Platform sürekli geliştirilecek" dedi.MEBİ'nin dijital kaynakları ve interaktif materyalleri, öğrencilerin derslerini pekiştirmelerine, konu tekrarlarını istedikleri zaman yapabilmelerine ve öğrenme sürecine aktif katılımlarına imkân sağlayacak.MEBİ'de öğrenciler için geniş bir video havuzu ve soru bankası, konu özetleri, rehberlik videoları, interaktif testler yer alacak. Platformda 1036 ders anlatım videosu, 17 bin 97 dakikadan oluşan videolu içerik olacak.Yapay zekânın etkin kullanılacağı platformda, sistem öğrencilerin öğrenme izlerini takip ederek süreç içinde öğrenciye geri dönüşlerde bulunarak çalışma planını yeniden şekillendirmelerine yardımda bulunacak.Tam öğrenme yaklaşımıyla öğrenciler tekrar edilmesi veya eksik öğrendiği konular hakkında bilgi sahibi olarak uygulama tarafından yapılan geri bildirimlerle ya bir sonraki konuya geçiş yapacak ya da önceki konuya dair eksikliklerini tamamlayacak.