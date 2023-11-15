Yoğurt Asit Mi Baz Mı? Yoğurt Ph Değeri ve Kimyasal Formülü

Yoğurt, besin değeri yüksek bir süt ürünüdür ve fermente sonucu elde edilir. Oluşum sürecinde proteinler hidrolize olur ve aminoasit ile peptit oranı yükselir. Yoğurdun besin değerleri incelendiğinde, protein, yağ, kalsiyum ile A ve B vitamin komplekslerinin olduğu görülür. Mide ve bağırsak sağlığını destekleyen bu besinin, bazik mi asidik mi olduğunu öğrenmek için yoğurt asit mi baz mı, pH değeri ve kimyasal formülü nedir araştırmak gerekir.

Yoğurt Asit mi Baz mı?

Su, sebze, meyve ve işlenmiş gıdalar gibi birçok besinde asit ve baz bulunur. Genel olarak bazik olanlar vücut için daha yararlı kabul edilirler. İnsan bedeninin her bölgesinin pH değeri birbirinden farklıdır ve tüketilen her gıda bunu etkiler. Asitler ile bazları dengede tutmaya yardımcı olan bir tampon sistemi bulunur. Bikarbonat (HCO3) ise pH seviyelerini dengede tutmayı sağlar. Bu bakımdan asitler ve bazlar, sağlığı direkt olarak etkilediğinden dolayı önemlidirler. Yoğurt, lactobacillus bulgaricus ile streptococcus thermophilus bakterileri kullanılarak elde edilen bir süt ürünüdür. Laktik asit fermantasyonu ile meydana gelen yoğurdun içinde, canlı laktik asit bakterileri vardır. Bundan dolayı pH seviyesi, 4 - 4,5 arasındadır ve asidik bir besindir. Yoğurdun pH seviyesi, onun dayanıklılığını ve lezzetini etkileyen temel faktördür. Laktik asitlerin ideal oranda olması ise sindirimi kolaylaştırırken raf ömrünü de uzatır.

Yoğurdun İçinde Hangi Maddeler Vardır?

Protein ve kalsiyum deposu olan yoğurdun içindeki bileşenler, başta mide ve bağırsak sağlığı olmak üzere birçok açıdan fayda sağlar. Yoğurdun bir probiyotik kaynağı olması, vücudun ihtiyaç duyduğu iyi bakterileri almasını sağlar. Bağırsakları temizler, zararlı bakterilerin çoğalmasını önler, ishali ve kabızlığı da büyük ölçüde ortadan kaldırır. Yoğurt, sindirim ve bağışıklık sistemini ayakta tutmaya yardımcı olan birçok besin değerine sahiptir. Ek olarak, kalsiyum ile demirin vücut tarafından daha fazla emilmesini ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. Yoğurdun içindeki vitamin ve mineraller ise şu şekilde sıralanabilir:

6.8 g protein

3,5 g yağ

8.2 g karbonhidrat

100 mg sodyum

320 mg potasyum

230 mg kalsiyum

200 mg fosfor

10 mg kolesterol

44 mg A vitamini

0,023 mg B2 vitamini

0,186 mg B3 vitamini

0,200 mg B6 vitamini

0,42 mg B12 vitamini