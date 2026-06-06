YÖK Başkanı Erol Özvar Kazakistan’da TDT 9. Eğitim Bakanları Toplantısı’na katılacak

YÖK'ün açıklamasına göre, Özvar, 8 Haziran'da Kazakistan'ın Türkistan şehrinde, TDT bünyesinde gerçekleştirilecek ve yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli başlıkların ele alınacağı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuşma yapacak.

TDT üyesi ülkeler arasında yükseköğretim entegrasyonunu güçlendirecek adımların görüşüleceği toplantının gündem maddelerinden birini, Türkiye'nin daha önce gündeme taşıdığı "Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı" geliştirilmesine yönelik öneriler oluşturacak.

Bu kapsamda, Türk Dünyası Yükseköğretim Veri Bankası kurulması, Türk Dünyası Yükseköğretim Kalite Ajansı oluşturulması, üniversiteler arasında diploma tanıma ve denklik mekanizmalarının geliştirilmesi ve Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) yapısının güçlendirilmesi konularının ele alınması bekleniyor.

YÖK'ün öncülük ettiği bu girişimlerle, Avrupa Yükseköğretim Alanı'na benzer şekilde Türk dünyasında ortak bir akademik ekosistem oluşturulması hedefleniyor.

Özvar, 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'nın ardından Türk Akademisi Bilim Kurulu Toplantısı'nda da bir konuşma yapacak ve Kazakistan ziyareti kapsamında bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecek.