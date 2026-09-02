YÖK Başkanı Erol Özvar: "Türkiye ile Arap ülkeleri arasında yükseköğretim iş birliği güçlenecek"
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, en az iki yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye'de ve Arap Devletleri Ligi üyesi bir ülkede düzenlenecek Türkiye-Arap Yükseköğretim Forumu'nun, yükseköğretim yöneticilerini, rektörleri, araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getiren düzenli bir istişare ve stratejik eş güdüm platformu olacağını bildirdi.
Özvar, yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında yeni ve kurumsal işbirliklerine ilişkin düzenlenen Arap Devletleri Ligi Yükseköğretim İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Özvar, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerin, ortak tarihin, güçlü kültürel bağların, karşılıklı saygının ve köklü beşeri temasların üzerine kurulu olduğunu belirtti.
"YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ KÖPRÜLER KURULUYOR"
Toplantının, bu zengin mirası çağın en belirleyici alanlarından olan yükseköğretimde somut, sürdürülebilir ve sonuç odaklı ortaklığa dönüştürme iradelerinin ifadesi olduğunu vurgulayan Özvar, "Üniversiteler bilim üreten, nitelikli insan kaynağı yetiştiren, toplumların dayanıklılığını artıran ve ülkeler arasında kalıcı güven bağları kuran kurumlardır. Bu nedenle yükseköğretimde kuracağımız her yeni köprü, aynı zamanda gençlerimizin müşterek geleceğine yapılmış uzun vadeli bir yatırımdır." diye konuştu.
Özvar, toplantıda öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve idari personel hareketliliğinin artırılması, ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesi, ortak araştırma merkezleri ve bilimsel ağların kurulması, kalite güvencesi, akreditasyon, diplomaların tanınması ve denklik süreçlerinde deneyim paylaşılması unsurlarını içeren işbirliği çerçevesinin çizileceğini aktardı.
TÜRKİYE-ARAP YÜKSEKÖĞRETİM FORUMU KURULUYOR
Özellikle yapay zeka, sağlık bilimleri, mühendislik, yenilenebilir enerji, su kaynakları, tarım, gıda güvenliği, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm gibi ülkelerin kalkınması bakımından stratejik öneme sahip alanlara öncelik verdiklerine dikkati çeken Özvar, yenilikçilik, inovasyon, girişimcilik, teknoloji transferi ve üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesini son derece önemsediklerini vurguladı.
Özvar, ortak bilimsel çalışmaların laboratuvarlarda kalmaması, yeni teknolojilere, üretim kapasitesine, nitelikli istihdama ve toplumsal faydaya dönüşmesinin temel hedeflerinden olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bugün gerçekleştireceğimiz bu istişare toplantısı, aramızdaki işbirliğine kalıcı kurumsal mekanizmalar kazandıracaktır. En az iki yılda bir, dönüşümlü olarak Türkiye'de ve Arap Devletleri Ligi üyesi bir ülkede düzenlenecek Türkiye-Arap Yükseköğretim Forumu, yükseköğretim yöneticilerini, rektörleri, araştırmacıları ve politika yapıcıları bir araya getiren düzenli bir istişare ve stratejik eş güdüm platformu olacaktır. Bunun yanında, her iki tarafın üçer temsilcisinden oluşacak Arap Devletleri Ligi-Türkiye Yükseköğretim Çalışma Grubu, öncelikli alanları, önerilen faaliyetleri, katılımcı kurumları, olası finansman kaynaklarını ve uygulama takvimini içeren ortak bir eylem planı hazırlayacaktır. Böylece bugün ortaya koyduğumuz irade, ölçülebilir hedeflere, belirli sorumluluklara ve izlenebilir sonuçlara dönüştürülecektir."