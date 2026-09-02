YÖK Başkanı Erol Özvar: "Türkiye ile Arap ülkeleri arasında yükseköğretim iş birliği güçlenecek"

Özvar, yükseköğretim, bilim ve araştırma alanlarında yeni ve kurumsal işbirliklerine ilişkin düzenlenen Arap Devletleri Ligi Yükseköğretim İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Özvar, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ilişkilerin, ortak tarihin, güçlü kültürel bağların, karşılıklı saygının ve köklü beşeri temasların üzerine kurulu olduğunu belirtti.

"YÜKSEKÖĞRETİMDE YENİ KÖPRÜLER KURULUYOR"

Toplantının, bu zengin mirası çağın en belirleyici alanlarından olan yükseköğretimde somut, sürdürülebilir ve sonuç odaklı ortaklığa dönüştürme iradelerinin ifadesi olduğunu vurgulayan Özvar, "Üniversiteler bilim üreten, nitelikli insan kaynağı yetiştiren, toplumların dayanıklılığını artıran ve ülkeler arasında kalıcı güven bağları kuran kurumlardır. Bu nedenle yükseköğretimde kuracağımız her yeni köprü, aynı zamanda gençlerimizin müşterek geleceğine yapılmış uzun vadeli bir yatırımdır." diye konuştu.

Özvar, toplantıda öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve idari personel hareketliliğinin artırılması, ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesi, ortak araştırma merkezleri ve bilimsel ağların kurulması, kalite güvencesi, akreditasyon, diplomaların tanınması ve denklik süreçlerinde deneyim paylaşılması unsurlarını içeren işbirliği çerçevesinin çizileceğini aktardı.