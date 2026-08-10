YÖK Başkanı Erol Özvar'dan "dijital dönüşüm" açıklaması: Yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefler arasında görüyoruz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimde dijital dönüşüm ve yapay zeka odaklı programların yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefler arasında gördüklerini belirtti.

Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda yapay zeka, büyük veri, dijital sistemler, siber güvenlik ve bilgi teknolojileri alanlarında çok sayıda yeni ön lisans ve lisans programını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

"Dijital dönüşüm elektroniği" programının bu kapsamda açıldığına işaret eden Özvar, programla Endüstri 4.0'ın ihtiyaç duyduğu elektronik, otomasyon ve dijital teknolojiler alanlarında uzman insan kaynağının yetiştirilmesini hedeflediklerini, programların, üniversite-sektör işbirliği temelinde uygulamalı yürütüldüğünü kaydetti.

Özvar, mezunların, dijital üretim süreçleri, akıllı fabrikalar, savunma sanayii ve ileri teknoloji odaklı sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne katkı sunmalarının amaçlandığını aktararak, "Yükseköğretimde dijital dönüşüm ve yapay zeka odaklı programların yaygınlaştırılmasını öncelikli hedefler arasında görüyoruz." ifadesini kullandı.

"ÖĞRENCİLER BU BÖLÜMÜ RAHATLIKLA TERCİH EDEBİLİR"

YÖK'ten yapılan açıklamada ise dijital dönüşüm elektroniği programının, Türkiye'de ve dünyada artan nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Dijital Dönüşüm Elektroniği Programı Öğretim Görevlisi Aykut Arslan, bölümün, geleceğin meslekleri arasında yer aldığını kaydetti.

Programın, teknolojiye ilgi duyan, üretim sektöründe yer almak isteyen öğrenciler için önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Arslan, "Ülkemizde ve dünyada hızla önem kazanan savunma sanayi teknolojileri başta olmak üzere yapay zeka, akıllı otomasyon sistemleri ve elektronik teknolojileriyle ilgili beceriler geliştirmek isteyen öğrenciler bu bölümü rahatlıkla tercih edebilirler." ifadelerine yer verdi.

Mezunların kamu ve özel sektörde geniş iş imkanına sahip olduğunu vurgulayan Arslan, savunma sanayisinde mezunlara ihtiyaç duyulduğunu, mezunların Dikey Geçiş Sınavı ile lisans eğitimlerine devam ederek mühendislik eğitimi de alabileceklerini aktardı.

İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih Öztepe de işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artırmasının dijital dönüşümle mümkün olduğunu, dijital dönüşüm süreçlerini yönetecek nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyulduğunu, kendini geliştiren mezunların firmalara önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Dijital dönüşüm elektroniği programı öğrencileri ise dijital dönüşümün önemine ve bölümün sunduğu kariyer imkanlarına vurgu yaptı.