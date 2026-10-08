YÖK Başkanı Erol Özvar’dan İzmir’de Terörsüz Türkiye mesajı!

Üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma yapan kurumlar olmadığını, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik meselelerinin çözümünde de sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini belirten Özvar, Terörsüz Türkiye hedefinin bu sorumluluğun önemli bir parçası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Terörsüz Türkiye hedefinin ülkenin huzur ve güvenliğini pekiştireceğini, milli birlik ve kardeşliği güçlendireceğini ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade eden Özvar, yükseköğretim camiasına çağrıda bulundu. Özvar, üniversitelerin akademik tecrübesi, bilimsel bilgi birikimi ve araştırma kapasitesiyle bu süreçte görev üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Üniversitelerimiz, düzenleyecekleri paneller, konferanslar ve çalıştayların yanı sıra yürütecekleri akademik araştırmalarla Terörsüz Türkiye hedefini farklı boyutlarıyla incelemelidir. Bu çalışmaların bulguları ve değerlendirmeleri, kamuoyuyla açık ve anlaşılır bir biçimde paylaşılmalıdır" dedi. Bilimsel çalışmaların gençlerin ve toplumun farklı kesimlerinin konuya ilişkin bilgi ve farkındalığını artıracağını belirten Özvar, üniversitelerin milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine katkı sunacağına inandığını söyledi.

"İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM' TÜM TÜRKİYE'YE YAYGINLAŞTIRILACAK"

Mesleki eğitimdeki dönüşümün merkezine İşletmede Mesleki Eğitim modelini yerleştirdiklerini belirten Özvar, öğrencilerin bilgi ve becerilerini doğrudan üretim ve çalışma hayatında geliştirmelerini sağlayan modelin ön lisans ve lisans programlarında en az bir yarıyıllık uygulama dönemi öngördüğünü ifade etti. İşletmelerde geçirilen sürenin öğrenim sürecinin önemli bir bölümünü oluşturduğunu vurgulayan Özvar, öğrencilerin akademik ortamda edindikleri bilgileri gerçek üretim süreçlerinde uygulayacaklarını, mesleki becerilerinin yapılandırılmış ve ölçülebilir bir eğitim anlayışıyla geliştirileceğini söyledi. Yayımlanan usul ve esaslarla uygulamanın kurumsal çerçevesinin belirlendiğini kaydeden Özvar, "İlk aşamada Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara'da başlattığımız pilot uygulama, yaklaşık 120 bin öğrencimizin öğrenim gördüğü 185 mesleki ön lisans programını kapsamaktadır. Pilot uygulamalardan elde edeceğimiz sonuçlar doğrultusunda, İşletmede Mesleki Eğitim modelini en kısa sürede ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'in de uygulamanın yürütüldüğü iller arasında bulunduğunu hatırlatan Özvar, üniversiteler ile sektör arasındaki iş birliğinin modelin başarısı açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Bu kapsamda 9 Nisan 2026'da Ege Bölgesi Sanayi Odası ile iş birliği protokolü imzalandığını belirten Özvar, öğrencilerin işletmelerde eğitim almasının yanı sıra müfredatların sektörün katkısıyla güncellenmesinin, yeni programların birlikte tasarlanmasının ve ortak araştırma geliştirme çalışmalarının hedeflendiğini ifade etti. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulları Projesi'ne de değinen Özvar, 19 üniversite bünyesinde faaliyet gösteren 20 meslek yüksekokulundaki 105 programda 7 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğünü, mezunların istihdam oranlarının yüzde 90'lara ulaştığını bildirdi.