YÖK Başkanı Özvar açıkladı: Staj uygulamaları değişiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, başta lisans öğrenim süresinin 3 yıla indirilmesi ve kredi sisteminin sadeleştirilmesi gibi yenilikleri içeren Yükseköğretiminin Yol Haritası'nı şöyle açıkladı:

7 PİLOT İL SEÇİLDİ: Önlisansı ve lisans düzeylerini kapsayacak şekilde işyerinde uygulamalı eğitim modeli yaygınlaşacak. Staj uygulamalarını işyeri temelli mesleki eğitime dönüştüreceğiz. Öğrenciler doğrudan iş hayatının içinde deneyim kazanacak. Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilde pilot uygulamalara başlıyoruz.

İMKANLAR GENİŞLETİLECEK: Staj süresi olmak üzere öğrencilerimizin hak edişleri, işyerlerimizin sorunları çözeceğimiz mevzuat çalışmaları şu anda yolda. Öğrencilerimizin iş hayatına daha donanımlı hazırlanabilmeleri için staj ve uygulama imkanlarını genişleteceğiz.

ŞAM'DA ÜNİVERSİTE: Şam'da Türkiye Suriye Dostluk Üniversitesi yakında hizmete girecek. Gazi Üniversitemiz Kazakistan'da akademik birim açacak.

3 YILDA MEZUNİYET: Başarılı olabilen öğrencilerimizin 3 yılda eğitim öğretim hayatlarını tamamlaması konusunda yapacağımız çalışmalar hem yükseköğretim kurulunun hem de üniversiteler arası kurulun temel gündem maddesi. Öğrenciler erken mezuniyet ile erkenden akademik çalışmalarına başlayacak.

YAZ OKULLARI DÜZENLENECEK: Yaz okulu başlığı altında üniversitelerimizin öğrencilerimize açtığı kursların yapılandırılması lazım. Öğrencilerimiz bir sonraki senede veya sonraki senelerde alabilecekleri dersleri yaz okulundan da alabilmeli.

KREDİ SİSTEMİ DEĞİŞECEK: 4 yıllık mezuniyet için gerekli 240 AKTS'yi de gözden geçireceğiz. Bütün lisans programlarını dikkate alacağız.

ÇOKLU DOKTORA YAPALIM: Türkiye'de doktora mezunlarının istihdamda iş bulabilme imkanı yüzde 92 seviyelerinde. Mezun ettiğimiz her 100 doktora mezununun 90'dan fazlası üniversitelerde iş buluyor. İkili doktora yerine gelin çoklu doktora programı yapalım.