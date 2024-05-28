YÖK Başkanı Özvar: Bu topraklar baskı gören Batılı insanlara her zaman kapılarını açtı

"ÇİFTE STANDART ÖRNEĞİ"



Ebu Sitte'nin İsrail ordusunun Gazze'deki Filistin hastanelerinde işledikleri suçlara tanık olduğunu, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı tarafından yürütülen İsrail soruşturması bağlamında Gazze'de gördüklerini savcılığa aktardığını belirten Özvar, "Avrupa ülkeleri Ebu Sitte'ye Shengen giriş yasağı koydu. Bu durum, ifade özgürlüğünün açık bir ihlali, birçok Batılı ülkenin çifte standardının da bir başka örneği" dedi.

"ÜLKEMİZE GELİN"



Batılı üniversitelerde Gazze'deki katliamlara karşı çıktıkları için işini kaybeden bilim insanları ve öğrenciler olduğunu söyleyen Özvar, şu ifadeleri kullandı:



"Batılı akademisyen ve bilim insanlarına Türk üniversitelerinin kapıları açık. Buyurun, ülkemize gelin. Bu topraklar baskı gören Batılı insanlara her zaman kapılarını açtı. 15. asrın sonunda Avrupa'da zülüm gören Yahudilere kapılarımızı nasıl açtıysak, İkinci Dünya Savaşı arifesi ve esnasında Nazi zulmü ve baskısı altındaki bilim insanlarını üniversitelerimize nasıl kabul ettiysek, aynı şekilde bugün de sizleri aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağız. Önümüzdeki günlerde bu amaçla, YÖK'ün internet sitesinden bir duyuruyla başvuru sayfası düzenleyeceğiz. İnsancıl eylemleri sebebiyle işine son verilen Avrupa, Kanada ve Birleşik Devletler'deki üniversite hocaları ile üniversitelerinden koparılan uluslararası öğrencilere diledikleri takdirde şartlarına uygun olarak yatay geçiş veya özel öğrencilik dahil ülkemizde eğitimlerine devam etme imkânı tanıyacağız. Buradan işini kaybeden, öğrenciliğini kaybeden Batı'da eğitim gören uluslararası öğrencilere davette bulunuyor, onları bu başvuru sürecine davet ediyoruz."