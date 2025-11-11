YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Türk üniversitelerinin uluslararasılaşması en önemli önceliklerimizden

YÖK Başkanı Prof. Dr. eROL Özvar, Türkiye ile Malta arasında yükseköğretim alanında iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat muhtırasının imzalanması programına katıldı. YÖK Başkanı Özvar ile Malta Milli Eğitim, Spor, Gençlik, Araştırma ve Yenilik Bakanı Clifton Grima arasında gerçekleştirilen imza töreni ile iki ülke arasında yükseköğretim alanında iş birliğini artıracak adımlar atıldı. Mutabakat muhtırası kapsamında, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projeleri, kalite güvencesi ve diplomaların karşılıklı tanınması gibi konularda iş birliğinin geliştirilmesi hedeflendi.

"TÜRKİYE VE MALTA, TARİHİ BAĞLARA SAHİP İKİ ÜLKEDİR"

Prof. Dr. Özvar, Malta ile imzalanan eğitim iş birliği imza töreninde atılan adımların kıymetli olduğunu belirterek, "Türkiye ve Malta, tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer almış, güçlü kültürel ve tarihi bağlara sahip iki ülkedir. Bu nedenle bugün attığımız adım, son derece doğal ve kıymetli bir işbirliğini ifade etmektedir. Bu belge, sadece iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilere işaret etmiyor; aynı zamanda işbirliğimizi genişletmeye yönelik kararlılığımızı ve yeni bir vizyonu da yansıtıyor. Bu vizyon, eğitimi ve karşılıklı anlayışı güçlendirmektedir. Toplumları ileriye taşımakta ve uluslararası işbirliğini daha kapsamlı hale getirmektedir. Yükseköğretim Kurulu olarak son yıllarda Türk üniversitelerinin uluslararasılaşmasını en önemli önceliklerimizden biri haline getirdik. Bugün Türkiye, dünya çapında en dinamik ve cazip yükseköğretim merkezlerinden biri konumundadır. Üniversitelerimiz, Asya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Avrupa ve Amerika kıtasına kadar çok geniş bir coğrafyadan gelen öğrencileri misafir etmektedir. Bu durum kampüslerimizi canlı, etkileşimli ve çok kültürlü merkezlere dönüştürmektedir. Bu çeşitlilik, yalnızca öğrencilerimizin eğitim deneyimlerini değil, üniversitelerimizin akademik ve araştırma kapasitelerini de zenginleştirmektedir. Bugün imzaladığımız Mutabakat Muhtırası, Türkiye ile Malta arasında güçlü bir entelektüel köprü kurmayı amaçlamaktadır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE VE MALTA, BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN AKADEMİK GÜÇLÜ YÖNLERE SAHİPTİR"

Malta'nın kültürel mirası ve eğitim alanındaki yeniliklerine de vurgu yapan YÖK Başkanı Özvar, "Türkiye ve Malta, birbirini tamamlayan akademik güçlü yönlere sahiptir. Malta'nın denizcilik çalışmaları, kültürel miras yönetimi, sürdürülebilir turizm ve dijital yenilik alanlarındaki uzmanlığı; Türkiye'nin geniş akademik ekosistemi ve güçlü araştırma kapasitesiyle birleştiğinde, Akdeniz bölgesine anlamlı katkılar sunabilecek ortak girişimler için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak diploma programları, yeterlilik tanıma çalışmaları ve karşılıklı yarar sağlayacak araştırma projelerinde işbirliği yapmak istiyoruz. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizi, uluslararası muhataplarıyla ortak ilgi alanlarına yönelik somut projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bilimsel çalışmamızın ve akademik üretimimizin, ülkelerimizin stratejik hedefleri doğrultusunda yeniden şekillenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen imza törenine, YÖK Başkanı Erol ÖZVAR, YÖK heyetinden Naci Gündoğan, Mustafa Verşan Kök, Mustafa Türker Arı, Mustafa Efe, Hasan Dolu ile Malta heyetinden Malta Milli Eğitim, Spor, Gençlik, Araştırma ve Yenilik Bakanı Clifton Grima, Marisa Farrugia, Charles Calleja, Joseph Filletti, Etienne St. John, Pio Tabone katılım sağladı.