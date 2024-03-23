YÖK duyurdu: YKS başvurularını kaçıranlar dikkat!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.



Yükseköğretim Kurulu, 8-9 Haziran'da yapılacak 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarının mağduriyet yaşamamaları için ikinci geç başvuru hakkı tanıdı. Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kaydolmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.



Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.