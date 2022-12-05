Yok Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Yok Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yok kelimesinin cümle içerisinde ad görevinden belirteç görevine kadar pek çok kullanımı bulunmaktadır. Bu nedenle yok kelimesi Türkçede önemli bir yer tutmuştur. Gerek günlük konuşmalarda gerekse anlam ilişkilerinde oldukça fazla kullanılmaktadır.
Yok kelimesi Türkçede çok fonksiyonel bir kelimedir. Ad, sıfat, belirteç ve bağlaç görevleri bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi yok kelimesi oldukça önemli bir kelimedir. Bunun haricinde anlam dağarcığı da oldukça geniştir. Yok kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:
Yok kelimesinin cümle içerisindeki kullanımları şöyledir:
Yok kelimesinin anlam dağarcığından yukarıda bahsetmiştik. Buradan da görüldüğü gibi yok kelimesi önemli bir kelimedir. Bu bağlamda yok kelimesinin zıt anlamlısı ''var'' kelimesidir.
Türkçede kelimeler genelde birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu durumda yok kelimesine de benzeyen bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler şöyledir: