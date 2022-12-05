Yok Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Yok Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Yok kelimesinin cümle içerisinde ad görevinden belirteç görevine kadar pek çok kullanımı bulunmaktadır. Bu nedenle yok kelimesi Türkçede önemli bir yer tutmuştur. Gerek günlük konuşmalarda gerekse anlam ilişkilerinde oldukça fazla kullanılmaktadır.

Yok Kelimesinin Anlamı Nedir?

Yok kelimesi Türkçede çok fonksiyonel bir kelimedir. Ad, sıfat, belirteç ve bağlaç görevleri bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi yok kelimesi oldukça önemli bir kelimedir. Bunun haricinde anlam dağarcığı da oldukça geniştir. Yok kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Var olmayan, bulunmayan şey.

Var olmayan, bulunmayan.(sıfat)

Hayır, olmaz anlamında söylenir.(belirteç)

Birbirine karşıt iki tümceden, ikincisinin başına getirilir; örneğin gelirlerse alırlar, yok gelmezlerse, kendileri zararlı çıkar gibi.(belirteç)

Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir.(belirteç)

Yasaklanmış olan şey, yasak.

Birinin söylediklerinden kuşkulanıldığında ya da sözleri hafifsendiğinde kullanılır.(bağlaç)

(buyruk biçimi) defolmak.(teklifsiz konuşmada)

Tüzel bir işlemi yapılmamış kabul etmek, geçersiz saymak.(hukuk terimi)

Yok kelimesinin cümle içerisindeki kullanımları şöyledir:

Maalesef elimde kalan son malzemeyi de üretime verdiğim için yeni bir malzemem yok.

Yok olan ne kadar fatura varsa çıkarın.

Yok Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Yok kelimesinin anlam dağarcığından yukarıda bahsetmiştik. Buradan da görüldüğü gibi yok kelimesi önemli bir kelimedir. Bu bağlamda yok kelimesinin zıt anlamlısı ''var'' kelimesidir.

Yok Kelimesine Benzer Kelimeler

Türkçede kelimeler genelde birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu durumda yok kelimesine de benzeyen bazı kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler şöyledir: