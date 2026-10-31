YÖK, Kırgızistan’da Bilim Kafe etkinliği düzenledi!

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın video mesajıyla katıldığı etkinlikte öğrencilere Türkiye'deki üniversitelerin sunduğu eğitim ve burs imkanları anlatıldı.

"ÇOK GENİŞ BİR ALANDA EĞİTİM FIRSATI SUNUYORUZ"

Video mesajda Kırgız gençlere seslenen Özvar, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ortak tarih, dil, kültür ve kardeşlik bağlarına dikkati çekerek gençleri Türkiye'de üniversite eğitimi almaya davet etti.Türkiye'nin güçlü akademik kadroları, araştırma altyapısı ve uluslararası eğitim imkanlarıyla dünyanın önemli yükseköğretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Özvar, mühendislikten tıp ve sağlık bilimlerine, sosyal bilimlerden yapay zeka ve dijital teknolojilere kadar çok geniş bir alanda eğitim fırsatları sunulduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Özvar, "Sizleri de Türkiye'de üniversitelerimizin sunduğu imkanları keşfetmeye, eğitim hayatınızın bir bölümünü ülkemizde geçirmeye davet ediyorum. Siz kıymetli Kırgız gençlerini ve öğrencilerini üniversitelerimizde görmekten, ülkemizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyacağımızı özellikle ifade etmek isterim." dedi.

"GENÇLERİMİZ TÜRKİYE SEVGİSİYLE YETİŞİYOR"

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin iki ülke arasındaki yükseköğretim iş birliğinin en önemli örneklerinden olduğunu belirten Prof. Dr. Erol Özvar, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılmasını, ortak araştırma ve bilimsel projelerin geliştirilmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Özvar'ın kendilerini Türkiye'de yükseköğrenim görmeye davet etmesi üzerine, Kırgız öğrenciler de hazırladıkları selamlama videosuyla Özvar'a karşılık verdi.

Bilim Kafe etkinliğine Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Besim Yıldırım da katıldı. Manas Üniversitesinde Yapay Zeka Mühendisliği ve Siber Güvenlik programlarının açıldığını ve bu yıl öğrenci kabulüne başlandığını belirten Yıldırım, Türkiye'de eğitim almak isteyen Kırgız gençlere sunulan burs, barınma ve diğer destek imkanları hakkında bilgi verdi. Kırgız-Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi Müdürü Yalçın Yaşar ise öğrencilerinin önemli bir bölümünün mezuniyet sonrasında Türkiye'de üniversite eğitimine devam ettiğini belirterek gençlerin Türkiye sevgisiyle yetiştiğini söyledi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör