Yok Oluş Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yokoluş Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilimizde anlamları kadar yazılışları da önem taşıyan pek çok kelime vardır. Bu tür kelimelerin özellikle ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı konusunda karışıklıklar yaşanabilmektedir. Yok oluş kelimesi de tür tür kelimelere örnek olarak verilebilir. Yok oluş nasıl yazılır ve TDK'ye göre yokoluş ayrı mı bitişik mi yazılır sorusuna da bu bağlamda cevap aranmaktadır.

Yok Oluş Nasıl Yazılır?

Yok oluş kelimesi, kaybolmak ve varlığı sona ermek anlamından kullanılan kelimelerden biridir. Gün içinde de bu anlamlarda sıkça kullanılan kelimenin yazımında bazı hatalar yapılabilmektedir. Özellikle kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı konusunda fikir ayrılıkları olabilir. Kelimenin doğru yazımı yok oluş şeklinde olmalıdır. Bitişik olarak yokoluş şeklinde yazılması hatalıdır.

TDK'ye Göre Yokoluş Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDk yazımından ve anlamından emin olmadığımız kelimeleri kontrol ettiğimiz önemli bir kaynaktır. Yok olmak, yok oluş kelimesi de TDK'ye göre ayrı olarak yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazımı yok oluş şeklinde olmalıdır.