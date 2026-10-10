YÖK üniversitelerde haftanın öne çıkan çalışmalarını paylaştı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Gökbörü Havacılık ve Uzay Takımı, TEKNOFEST 2026'da Sıvı Yakıtlı Roket Motoru Geliştirme Yarışması'nda birinci oldu.

Takım, yaklaşık iki yıldır geliştirdiği "Bangu" adlı sıvı yakıtlı roket motorunun ateşleme testini de başarıyla gerçekleştirdi.

2024 TEKNOFEST Dikey İnişli Roket Yarışması'nda şampiyon olan ve 2025 Savaşan İHA Yarışması'nı dördüncü sırada tamamlayan Gökbörü, 2026'da Savaşan İHA Yarışması'nda da çalışmalarını sürdürdü.

Takımın 2026 sezonundaki çalışmalarına ESSAV Teknoloji, Altın Sponsor olarak destek verdi.

ASTRONOT BOWE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Çukurova Üniversitesi ve Çukurova Teknokent ev sahipliğinde düzenlenen programda eski NASA havacılık ve uzay mühendisi astronot ve girişimci Aisha Bowe, lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Çukurova Teknokent Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bowe, NASA'daki mühendislik deneyimlerinden uzay araştırmalarına, girişimcilikten teknoloji ve STEM eğitimine uzanan kariyer yolculuğunu öğrencilerle paylaştı.

Blue Origin'in 2025'te New Shepard aracıyla gerçekleştirilen NS-31 misyonunda uzaya çıkan Bowe, misyonda bilimsel yük operatörü olarak görev almıştı.

Bowe, bitki biyolojisi ve insan sağlığına odaklanan mikro yerçekimi araştırmalarında akademik ve uluslararası araştırma ortaklarıyla çalıştı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Bowe, bilim, mühendislik, teknoloji ve girişimcilik alanlarında kariyer yapmak isteyen gençlere kendi mesleki deneyimlerinden örnekler aktardı.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KARİYER PLATFORMU

OSTİM Teknik Üniversitesi Yazılım Mühendisliği mezunları Betül Sena Şahin ve Muhammed Emre Süslü tarafından geliştirilen CVision, üniversite yönetimleri, kariyer merkezleri, öğrenciler, mezunlar, akademik danışmanlar ve şirketleri aynı platformda buluşturan yapay zeka destekli kariyer yönetim sistemi olarak kullanılıyor.

OSTİM Teknik Üniversitesinde aktif olarak kullanılan platformda öğrenciler ve mezunlar kariyer profilleri oluşturabilirken yapay zeka destekli CV analizi, kariyer araçları ve video mülakat provası gibi özelliklerden yararlanabiliyor.

Üniversiteler ise staj, mezun istihdamı, şirket ilişkileri, ilan ve başvuru süreçlerini tek merkezden takip edebiliyor.

Platform üzerinden elde edilen verilerin raporlanmasıyla üniversitelerin veriye dayalı karar alma, YÖKAK, akreditasyon ve kurumsal raporlama süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

CVision, üniversitelerin OBS ve EBYS gibi mevcut kurumsal altyapılarıyla entegre çalışabilecek şekilde yapılandırılabiliyor.

İNSAN KULAĞINI TAKLİT EDEN MİKROFON

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Uğur Balıoğlu tarafından geliştirilen binaural mikrofon, insan kulağının çalışma biçimini taklit ederek ses sistemlerinde hareket kaynaklı kayıpların tespit edilmesi ve gerçek zamanlı kalibrasyon yapılmasına yönelik tasarlandı.

Doktora tez çalışması kapsamında geliştirilen mikrofonla TÜBİTAK Gebze Yerleşkesindeki Ulusal Metroloji Enstitüsünde kapsamlı ölçümler gerçekleştirildi.

Yaklaşık sekiz saat süren ölçümlerde, dinleyicinin hareket etmesi veya başını çevirmesiyle ses imajında meydana gelen değişimler incelenerek bu sorunlara yönelik çözümler geliştirildi.

Şu aşamada yöntemin uygulanabilirliğini gösteren akademik bir çalışma niteliğinde olan prototipin, ilerleyen süreçte ses mühendisliği, stüdyo teknikleri ve gürültü engelleme sistemleri gibi alanlarda endüstriyel ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor.

Yaklaşık iki yıl önce 7 bin liraya geliştirilen prototipin bugün yeniden üretilmesi halinde maliyetinin yaklaşık 15 bin lira olacağı belirtildi.

Mikrofon ayrıca binaural kayıtlarla üç boyutlu ses deneyimi oluşturulmasına imkan sağlıyor.

"NUH'UN GEMİSİ" İDDİALARININ ODAĞINDAKİ DURUPINAR FORMASYONUNDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğünde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar Formasyonunun jeolojik ve yapısal özelliklerinin bilimsel yöntemlerle incelenmesine yönelik araştırma gerçekleştirildi.

Kamuoyunda "Nuh'un Gemisi" iddialarıyla gündeme gelen bölgede yürütülen çalışmaya beş ülkeden yaklaşık 20 bilim insanı katıldı.

Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığındaki araştırmada yüksek çözünürlüklü haritalama, LiDAR taramaları, 3D modelleme, hassas GPS ölçümleri ve yeraltı radar taramaları yapıldı.

Ayrıca 1 ila 15 metre derinlik aralığından 366 karot ve toprak numunesi alındı. Haziran-Eylül döneminde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında elde edilen verilerin analiz ve raporlama sürecinin 2027 yılı ortalarına kadar sürdürülmesi planlanıyor.

YENİ BİR SİNEK TÜRÜ TANIMLANDI

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rüstem Hayat, Türkiye'nin Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi ile Gürcistan'dan toplanan örnekler üzerinde yürüttüğü araştırmada bilim dünyası için yeni bir çiçek sineği türü tanımladı.

Sırbistan'daki Novi Sad Üniversitesi bilim insanlarıyla yürütülen uluslararası çalışma kapsamında yeni türe "Orthonevra abdullahi" adı verildi.

Yaklaşık dokuz ülkeden 15 bilim insanının katkı sunduğu araştırma, uluslararası hakemli bir dergide yayımlandı.

Yeni türün adında Prof. Dr. Rüstem Hayat'ın 1998 yılında hayatını kaybeden oğlu Abdullah'ın ismi kullanıldı.