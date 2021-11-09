Yoksul Zıt Anlamlısı Nedir? Yoksul Kelimesinin Zıt Anlamlısı

İstenilen özellikte, nitelikte olmayan, yetersiz şeklinde tanımlanan yoksul kelimesi günlük yaşantıda oldukça çok kullanılmaktadır. Bu kelimenin zıt anlamlısı da sıklıkla telaffuz edilmektedir.

YOKSUL KELİMESİNİN ANLAMI

Günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumuna yoksul ya da yoksulluk denilmektedir. Daha genel anlamı ise istenilen özellikte, nitelikte olmayan, yetersizdir.

Örnek verelim:

"O kadar yoksulmuş ki rüyasında bile eline para değmemiş." – Elif Şafak

"Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum." – Memduh Şevket Esendal

YOKSUL ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Yoksul kelimesinin zıt anlamlısı zengindir. Parası, malı çok olan, zengin şeklinde tanımlayabiliriz. Günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olma durumu şeklinde açıklanabilir. Bu kelimeye benzer bazı kelimeler; zengin, gani, gına, istiğna, mal, müstağnidir.

Örnek bir cümleler verelim: