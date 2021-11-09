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Giriş Tarihi: 9.11.2021 10:14

Yoksul Zıt Anlamlısı Nedir? Yoksul Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Yoksul Zıt Anlamlısı Nedir? Yoksul Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Yoksul, kendisini geçindirecek malı, parası, geliri az olan ya da hiç olmayan ve geçinmekte pek çok güçlük çeken kimselere verilen isimdir. Ayrıca bu isim bir ülkeye de verilebilir.  Bu kelimenin bir de zıt anlamlısı vardır. Yoksul zıt anlamlısı nedir? İşte yoksul kelimesinin zıt anlamlısı…

İstenilen özellikte, nitelikte olmayan, yetersiz şeklinde tanımlanan yoksul kelimesi günlük yaşantıda oldukça çok kullanılmaktadır. Bu kelimenin zıt anlamlısı da sıklıkla telaffuz edilmektedir.

YOKSUL KELİMESİNİN ANLAMI

Günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olmama durumuna yoksul ya da yoksulluk denilmektedir. Daha genel anlamı ise istenilen özellikte, nitelikte olmayan, yetersizdir.

Örnek verelim:

  • "O kadar yoksulmuş ki rüyasında bile eline para değmemiş." – Elif Şafak
  • "Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum." – Memduh Şevket Esendal

YOKSUL ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Yoksul kelimesinin zıt anlamlısı zengindir. Parası, malı çok olan, zengin şeklinde tanımlayabiliriz. Günlük temel ihtiyaçların tamamını veya büyük bir kısmını karşılayacak yeterli gelire sahip olma durumu şeklinde açıklanabilir. Bu kelimeye benzer bazı kelimeler; zengin, gani, gına, istiğna, mal, müstağnidir.

Örnek bir cümleler verelim:

  • "Seninle tanışmadan önce çok yoksulduk ama seninle tanıştıktan sonra zengin olduk."
  • "Zengin bir ailenin çocuğu olduğu çok belliydi."
  • "Ülkemiz bu yıl buğday bakımından çok zengin."

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Yoksul Zıt Anlamlısı Nedir? Yoksul Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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