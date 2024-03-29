YÖK’ten denklik kararı YKS şartı kaldırıldı

ükseköğretim Kurulu (YÖK) başta tıp, hukuk ve diş hekimliği gibi başarı sırlaması koşulu olan programları yurtdışı üniversitelerinde okumak isteyen öğrenciler için geçen hafta yeni kurallar getirmişti. Buna göre, öğrenciler yurtdışında hangi üniversiteyi kazanırsa kazansın YKS barajı getirmişti. Yani lise eğitimini Türkiye'de tamamlayan bir öğrenci yurtdışında bir üniversiteyi kazansa bile denklik alabilmesi için aynı tarihte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmesi ve ilgili programların başarı sırası barajına ulaşma şartı gerekecekti.Yani 2024 yılında bir öğrenci dünyanın en iyi saygın üniversitelerinden biri olan Yale'de tıp fakültesini kazanmış olsa bile aynı yıl YKS'ye girerek tıp için geçerli 50 bin başarı sıralamasına ulaşması gerekecekti. Aksi takdirde diploması Türkiye'de geçersiz sayılacaktı. Ancak bu yeni düzenleme bazı eleştirilere neden olunca YÖK denklik işlemlerine dün yeni bir düzenleme getirdi. Yurtdışında belli üniversiteleri kazanan adaylarda YKS şartı aranmayacak. Yeni kurallar şöyle:YÖK tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400'de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler.Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000'de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS'ye girme zorunluluğu aranmayacak. İlk 1000'de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek.İlk binde yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu var. İlk 1000'de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS'ye girecek, ilgili programın YKS'deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.