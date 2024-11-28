YÖK’ten eksi net açıklaması: Mümkün değil

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) üniversitelere sıfırın altında netlerle yerleştirme yapıldığına ilişkin haberlere yönelik açıklama yaptı. "Eksi netle herhangi bir adayın puanının hesaplanması mümkün değildir" denilen açıklamada "Adayın TYT puanının hesaplanmasında Türkçe testi ile Temel Matematik testindeki cevapları dikkate alınmaktadır. Bu iki testin en az birinden ham puanı 0.5 veya üzeri olan adayların TYT puanı hesaplanmaktadır" hatırlatılması yapıldı. İlgili haber ve iddialardaki adayların matematik veya Türkçe testlerinin en az birinde 0.5 veya üzerinde ham puana sahip oldukları belirtilen açıklama "Bu nedenle de adayların TYT puanları hesaplanmıştır" denildi.Açıklamada YKS puan hesaplanmasının nasıl yapıldığı şöyle anlatıldı: "YKS'de her aday için hesaplanmış olan Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) 0.12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenmekte ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanmaktadır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların söz konusu puan türünde yerleştirme puanları hesaplanmaktadır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için puanları hesaplanmamaktadır. Merkezi yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; yerleştirme puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. ANKARA