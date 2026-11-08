YÖK'ten İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmasına ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmasının ardından öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

YÖK’ten İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na kayyum atanmasına ilişkin açıklama
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YÖK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmıştır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

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