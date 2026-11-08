YÖK’ten İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na kayyum atanmasına ilişkin açıklama

YÖK'ten yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atanmıştır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi hususunda gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör