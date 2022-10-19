YÖK’ten korsan tez avı! 17 internet sitesi hakkında suç duyurusu





GİZLİLİK DAYANIŞMASI YAPIYORLAR

Konuyla ilgili SABAH'a bilgi veren YÖK yetkilileri, kuruma CİMER ve çeşitli şikâyet kanallarıyla tez ve benzeri bilimsel çalışmaları para karşılığı hazırlama teşebbüsünde bulunulduğuna yönelik bazı internet adresleri hakkında ihbarlar geldiğini söyledi. YÖK kaynakları "Her ne kadar suç duyuruları sonucunda genel olarak 'delil yetersizliği' nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar çıksa da burada kimi akademisyenlerin para karşılığı tez yazdığı, kimi öğrencilerin de o tezleri kendilerininmiş gibi üniversitelere sunduğu ve gizlilikte dayanıştıkları hileli bir sistem bulunduğu aşikâr. Bu iki grubu 'akademik danışmanlık' adı altında çalıştığını ifade eden söz konusu internet adresleri gibi ofisler bir araya getiriyor" bilgisini verdi.