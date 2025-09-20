YÖK’ten üniversitelere ’Gazze’ yazısı: İlk ders Gazze’de yaşanan vahşet...

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2025-2026 akademik yılı açılış törenlerinde ve derslerinde eğitim ve öğretim ile ilgili konularla birlikte Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin de gündem yapılmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulunca üniversitelere gönderilen yazıda, İsrail'in iki yıla yakın bir süreden beri Gazze'de, çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak, hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliamın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtildi ve "Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegâne temennimizdir." ifadelerine yer verildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim yılı açılış töreninde ve açılış derslerinde bu hususun da gündem yapılmasının insani ve vicdani görev olduğu vurgulanarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.