YÖK’ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni akademik yıl öncesinde vakıf üniversitelerini ücret artışları konusunda uyardı. YÖK Başkanı Erol Özvar, rektörlere gönderdiği mektupta ara sınıflarda öğrenimine devam eden öğrenciler için ücret artışının yüzde 25 ile sınırlandırıldığını hatırlatarak, bu sınırın aşılması halinde inceleme ve soruşturma başlatılacağını bildirdi. Öğrenim ücretleriyle birlikte burs, indirim ve diğer mali yükümlülüklerin de yeni denetim döneminde yakından takip edileceği belirtildi. Özvar, "Bütün vakıf yükseköğretim kurumlarımızın, öğrenim ücretleri için belirlenen yüzde 25'lik artış sınırına titizlikle uyması artık yasal bir zorunluluktur" dedi.

EK ÜCRETLE SINIR AŞILAMAYACAK

YÖK'ün uyarısı yalnızca ilan edilen öğrenim ücretini kapsamıyor. Yüzde 25'lik sınırın üzerinde başka bir ad altında ilave ücret talep edilmesine veya farklı ücret kalemleriyle öğrencinin fiili mali yükünün artırılmasına izin verilmeyecek. Bu tür uygulamaların tespit edilmesi halinde YÖK gerekli inceleme ve soruşturma süreçlerini yürütecek. Taksitlendirme imkânları, burs ve indirim şartları ile diğer mali yükümlülükler de denetlenecek.

TÜM MASRAFLAR KAYITTAN ÖNCE AÇIKLANACAK

Üniversitelerden öğrencinin bir akademik yıl boyunca karşılaşacağı bütün zorunlu maliyetleri kayıt öncesinde açıkça ilan etmeleri de istendi. Öğrenim ücretinin yanı sıra hazırlık, laboratuvar, uygulama, yaz okulu ve eğitim materyali gibi masrafların da öğrenciler ve aileler tarafından önceden bilinmesi gerektiği belirtildi. Burs ve indirimlerin hangi şartlarda devam edeceği ya da sona ereceği de kayıt sırasında açıklanacak. Özvar ayrıca vakıf üniversitelerine, ailelerin ödeme gücünü gözeten taksitlendirme seçenekleri ile ekonomik güçlük yaşayan öğrenciler için ek ödeme kolaylıkları ve burs mekanizmaları oluşturma çağrısında bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör