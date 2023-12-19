YÖK’ten yapay zekâ atılımı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önceki gün ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yükseköğretimde Üretken Yapay Zekâ: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı düzenledi. Çalıştaydan önemli sonuçlar ortaya çıktı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerdeki geleneksel programların yanı sıra özellikle yazılıma ve yapay zekâya dayalı yeni programları ele alacaklarını açıkladı. Mevcut programlara yapay zekâ uygulamaları ile alakalı bir kısım dersleri entegre edeceklerini söyleyen Özvar, "İktisattan işletmeye, sosyolojiden felsefeye hatta ilahiyat programlarına kadar bu yeni alanın, öğrencilerimiz tarafından öğrenilmesi, yükseköğretimdeki programların modernizasyonu açısından önemli olacak" diye konuştu.Özvar ayrıca, YÖK'te "yapay zekâ program danışma birimi"nin kurulacağını da duyurdu.