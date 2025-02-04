YÖK’ten yeni MYO açılımı

YükseköğretimKurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, meslek yüksekokullarında (MYO) işlevini kaybetmiş, mezunlarının istihdam oranları düşük olan ve artık sektör tarafından talep edilmeyen programları ya kapatacaklarını ya da güncel ihtiyaçlara uygun bir şekilde dönüştüreceklerini açıkladı. Özvar, sektör temsilcilerinin ve ilgili kurumların görüşleri alınarak, yeni beceri setleri gerektiren alanlara yönelik programlar tasarladıklarını duyurdu. Ankara'da düzenlenen "Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu ve Mesleki Eğitimin Geleceği Çalıştayı"nda konuşan Özvar "Hedefimiz, her bir meslek yüksekokulumuzun bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara duyarlı, istihdamı önceleyen ve sürdürülebilir bir mesleki eğitim modeliyle faaliyet göstermesidir" dedi. Özvar, çalıştaya katılan sektör temsilcilerine MYO'ların dönüştürülmesinde birlikte çalışma konusunda çağrıda bulundu. Özvar, OSB'de kurulan meslek yüksekokullarının mesleki eğitimde önemli bir başarı örneği olduğunu söyledi. Özvar, bu modelin, öğrencilerin teorik bilgiyi doğrudan iş ortamında uygulayarak öğrenmesini sağladığını ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü hızla karşıladığını ifade etti. Özvar, "OSB-MYO mezunlarının iş bulma oranının yüzde 80 gibi yüksek seviyelerde gerçekleşmesi, bu modelin istihdam açısından son derece etkili olduğunu ortaya koymaktadır" diye konuştu.