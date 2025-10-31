YÖK’ün başlattığı dönüşüm meyvelerini veriyor: Mezunların istihdam oranı yüzde 92’ye yükseldi

YÖK tarafından "2030'a Doğru Türk Yükseköğretiminin Yol Haritası" şeklinde duyurulan büyük dönüşümün en önemli unsurlarından olan istihdam ve uygulama odaklı eğitim, sanayiciler ve sektör temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Yeni modelde MYO'lar sanayinin kalbinde, organize sanayi bölgelerinde yaygınlaştırılacak. 20-30 günlük staj süreleri bir ya da iki döneme uzatılacak. Staj sistemi ön lisans programlarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında 7+1 veya 6+2 gibi işyeri temelli ve uygulamalı olacak. Sanayiciler MYO'larda ders verecek, müfredat sanayinin ihtiyacına göre güncellenecek. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, "OSB-MYO mezunlarında istihdam oranı yüzde 92'ye yükseldi. Öğrencilerimiz henüz okul bitmeden iş teklifi alıyor. Sanayicilerimizin desteği olmadan biz bu dönüşümü sağlayamayız. Müfredatı sanayicilerimizle çalışacağız" dedi.

MEZUN OLUR OLMAZ İSTİHDAM ŞANSI

Böylelikle halihazırda organize sanayi bölgeleri içinde yer alan MYO'larda iş hayatına donanımlı şekilde hazırlanan öğrenciler, mezun olur olmaz istihdam ediliyor. Yeni gelişme hakkında oda başkanları ve sektör temsilcileri ise şunları söyledi:

"YENİ SİSTEM DEVRİM NİTELİĞİNDE"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Yeni MYO modeli eğitim sisteminde devrim niteliğinde oldu.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Sanayiye nitelikli teknik eleman yetiştirilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz.

"İŞ HAYATINA AVANTAJLI BAŞLIYORLAR"

Isparta Süleyman Demirel OSB Başkanı Mustafa Karabulut: Buradan mezun olan öğrenciler iş hayatına avantajlı başlıyor. Okulla sanayi bütünleşti.

Gaziantep Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt:

Mezunlarımızın istihdam oranın yüzde yüzü geçti, nasıl mı? İstihdama erişemiyoruz. Talebe yetemiyoruz.

Sanayici Naci Kepezkaya: Bizim mi öğretmemiz gerekiyor, öğreteceğiz. Keşke bana 20 tane genç gönderseler. Ülke ekonomisine faydası olacak.