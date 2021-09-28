Yol Eş Anlamlısı Nedir? Yol Kelimesinin Eş Anlamlısı

Yol kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Tarihte bu kelimenin geçtiği en eski kaynak Orhun Yazıtlarıdır. Orhun Yazıtları'nda yol kelimesi "altun yışıg yolsuzun aşdım" (altun ormanı yol aramadan aştım) şeklinde geçmektedir. Orhun Yazıtları yol kelimesinin kayıtlara geçmiş ve kullanıldığı yazılı olan ilk kaynaktır.

YOL EŞ ANLAMLISI

Yol eş anlamlısı herkesçe merak edilmektedir. Gerek bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık anlamında olsun, gerek bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çare olsun; yol kelimesinin eş anlamlıları nedir sorusunun cevabı aranmaktadır. Yol kelimesi gerçek anlamda kullanıldığında, bu yolun eş anlamlısı tariktir. Yol kelimesinin eş anlamlısı olan tarik Arapça kökenli bir sözcüktür ve "trk" kökünden gelmektedir. Yol kelimesinin mecaz anlamının eş anlamlısı ise yöntem, gaye, uğur ve maksat olarak karşımıza çıkmaktadır.

YOL NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE YOL TANIMI

Eski Türkçe kökenli olan yol kelimesi yıllar boyunca neredeyse hiçbir değişime uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Türk Dil Kurumunun yaptığı tanımlamaya göre yol karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklıktır. Karada insanların ve hayvanların geçmesi için açılan ve kendi kendine oluşmuş yürümeye uygun yerdir. Genellikle yermelim alanlarını birbirine bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şerididir.

Türkçe çok zengin bir dildir. Pek çok kelimenin birden fazla anlamı olabilmektedir. Yol kelimesi de bu sözcüklerden biridir. Türk Dil Kurumuna göre yol kelimesinin mecaz anlamı ise bir amaca ulaşmak için başvurulması gereken çaredir.