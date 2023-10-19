Yola Çıkmak Deyiminin Anlamı - Yola Çıkmak Deyimi Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Türkçede genellikle bir isim ve bir fiil sözcüğünden oluşup mecaz anlamda kullanıldığı görülen ifadelere deyim adı verilir. Sözlü ve yazılı dilde anlatıma çekicilik katan bu ifadelerden biri de yola çıkmak olarak bilinir. Dolayısıyla günlük konuşmalarda da sıklıkla kullanılan bu deyimin kaç tane anlamının olduğu sıklıkla araştırılır. Bu nedenle yola çıkmak deyiminin anlamı nedir, cümle içinde kullanımı nasıldır diyenlere TDK onaylı bilgiler aktarılmalıdır.

Yola Çıkmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Genellikle sözcüklerin temel anlamlarından farklı anlamlarda kullanıldığı ve anlatıma çekicilik ile akıcılık katan ifadelere deyim adı verilir. Türkçenin de deyimler bakımından zengin bir dil olduğu düşünüldüğü zaman "Yola çıkmak deyimi ne anlama gelir?" gibi sıklıkla rastlanan sorulara yanıt sunulmalıdır. Nitekim günlük yaşamda farklı bağlamlarda yaygın olarak kullanılan bu deyimin üç ayrı anlamı mevcuttur. Yola çıkmak deyiminin hangi anlamlarda kullanıldığının net bir şekilde açıklanması için kaynak alınması gereken yer ise TDK güncel sözlüğüdür. Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü üzerinden incelenen yola çıkmak deyiminin üç ayrı anlamı aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

Yola çıkmak ifadesinin mecaz anlamda kullanılmadığı zaman bir araca binmek üzere yolun üzerinde durmak gibi bir anlam ifade ettiği bilinir. Bu deyimin ikinci anlamı bir yere varmak amacıyla bulunulan yerden ayrılarak yeni bir yolculuğa başlamak, harekete geçmek şeklindedir. Yola çıkmak deyiminin üçüncü anlamı herhangi bir şeyi esas almak ve oradan başlamak olarak belirtilmelidir.

Yola Çıkmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Pek çok metinde yer alabildiği gibi sözlü dilde de yaygın olarak kullanılan yola çıkmak deyimi iki ayrı kelimeden oluşur. Birçok deyimde olduğu gibi bir isim ve bir fiil sözcüğünden oluşan yola çıkmak ifadesi genellikle mecaz anlamda kullanılır. Bu nedenle TDK kapsamındaki tanımlarına değinilen yola çıkmak deyiminin cümle içerisinde kullanılmasında fayda vardır. İncelenen bu deyimin yer aldığı cümle örnekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: