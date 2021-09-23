Yolculuk Eş Anlamlısı Nedir? Yolculuk Kelimesinin Eş Anlamlısı

Türkçe derslerinde, sınavlarda ve bulmacalarda karşılaştığımız, diğer adıyla anlamdaş olan eş anlamlı kelimeler, hayat kurtarıcı olabiliyor. Yazılı ve sözlü içeriklerde kullanıldıkları zaman tekrara düşmemek için iyi bir yöntem olabiliyorlar. Yolculuk kelimesi de onlardan biridir. Yolculuk kelimesinin bilinen 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.
YOLCULUK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Türkçe bir kelime olan 'yolculuk' kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.
Bu üç kelime, yolculuk kelimesinin eş anlamlısıdır ve yolculuk kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeler anlamdaş oldukları için anlam konusunda bozukluk yaşanmamaktadır.
Yolculuk kelimesinin İngilizce'deki karşılığı "journey" ve "trip"tir.
YOLCULUK KELİMESİNİN ANLAMI
Yolculuk kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları aşağıdakilerdir:
YOLCULUK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
YOLCULUĞUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM