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Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:46

Yolculuk Eş Anlamlısı Nedir? Yolculuk Kelimesinin Eş Anlamlısı

Yolculuk Eş Anlamlısı Nedir? Yolculuk Kelimesinin Eş Anlamlısı

Yolculuk kelimesi de eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Eş anlamlısı da en az yolculuk kadar çok kullanılmaktadır. Aynı zamanda anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler, birbirlerinin yerine kullanılabilir. Herhangi bir anlam bozukluğu yaratmadan yolculuk kelimesi yerine kullanılabilen kelime hangisidir? İşte yolculuk kelimesinin eş anlamlısı…

Türkçe derslerinde, sınavlarda ve bulmacalarda karşılaştığımız, diğer adıyla anlamdaş olan eş anlamlı kelimeler, hayat kurtarıcı olabiliyor. Yazılı ve sözlü içeriklerde kullanıldıkları zaman tekrara düşmemek için iyi bir yöntem olabiliyorlar. Yolculuk kelimesi de onlardan biridir. Yolculuk kelimesinin bilinen 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

YOLCULUK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Türkçe bir kelime olan 'yolculuk' kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

  • Gezi (Farsça'dan dilimize geçmiştir.)
  • Sefer (Arapça'dan dilimize geçmiştir.)
  • Seyahat (Arapça'dan dilimize geçmiştir.)

Bu üç kelime, yolculuk kelimesinin eş anlamlısıdır ve yolculuk kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeler anlamdaş oldukları için anlam konusunda bozukluk yaşanmamaktadır.

Yolculuk kelimesinin İngilizce'deki karşılığı "journey" ve "trip"tir.

YOLCULUK KELİMESİNİN ANLAMI

Yolculuk kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları aşağıdakilerdir:

  • Bir ülkeden diğerine ya da bir ülke içerisinde bir yerden bir yere gidiş ya da geliş.
  • Bu gidiş gelişte geçen süre.
  • Bir taşıtlar bir yerden bir yere gitme, gidip gelme.

YOLCULUK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Yolculuk ne zaman?
  • Sabah yolculuğa çıkacağımız için erken yatmamız gerek.
  • Yolculuk sırasında iki yolcu arasında kavga çıktığı için varacağımız yere geç kaldık.

YOLCULUĞUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı.
  • Ayşe Avrupa'ya seyahat etmeyi çok seviyor.
  • İstanbul'a bir iş gezisi için gitti.
  • Gezi rehberimiz İngilizce de biliyordu.
  • Kaptan son sefere çıktığında oldukça hazırlıklıydı.
  • Rotası Asya ülkeleri olan bir sefer planlıyorum.

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Yolculuk Eş Anlamlısı Nedir? Yolculuk Kelimesinin Eş Anlamlısı
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