Yolculuk Eş Anlamlısı Nedir? Yolculuk Kelimesinin Eş Anlamlısı

Türkçe derslerinde, sınavlarda ve bulmacalarda karşılaştığımız, diğer adıyla anlamdaş olan eş anlamlı kelimeler, hayat kurtarıcı olabiliyor. Yazılı ve sözlü içeriklerde kullanıldıkları zaman tekrara düşmemek için iyi bir yöntem olabiliyorlar. Yolculuk kelimesi de onlardan biridir. Yolculuk kelimesinin bilinen 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

YOLCULUK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Türkçe bir kelime olan 'yolculuk' kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

Gezi (Farsça'dan dilimize geçmiştir.)

Sefer (Arapça'dan dilimize geçmiştir.)

Seyahat (Arapça'dan dilimize geçmiştir.)

Bu üç kelime, yolculuk kelimesinin eş anlamlısıdır ve yolculuk kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Birbirleri yerine kullanılabilen bu kelimeler anlamdaş oldukları için anlam konusunda bozukluk yaşanmamaktadır.

Yolculuk kelimesinin İngilizce'deki karşılığı "journey" ve "trip"tir.

YOLCULUK KELİMESİNİN ANLAMI

Yolculuk kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları aşağıdakilerdir:

Bir ülkeden diğerine ya da bir ülke içerisinde bir yerden bir yere gidiş ya da geliş.

Bu gidiş gelişte geçen süre.

Bir taşıtlar bir yerden bir yere gitme, gidip gelme.

YOLCULUK KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Yolculuk ne zaman?

Sabah yolculuğa çıkacağımız için erken yatmamız gerek.

Yolculuk sırasında iki yolcu arasında kavga çıktığı için varacağımız yere geç kaldık.

YOLCULUĞUN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM