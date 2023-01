YOLO Ne Demek? İngilizce YOLO Açılımı Nedir, Neyin Kısaltması ve Anlamı Nedir?

Sosyal medyalarda, oyunlarda veya şarkılarda bu terim sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu terimi fark ettiğimiz zaman içimizde bir merak uyandırıyor. Söylemi de çok kolay olduğu için çok fazla derecede popüler olmuştur. Bu popülerliğini ilk başta olmak üzere ünlü sanatçı Drake 'in bir şarkısında bahsetmesi üzerine gerçekleşmiştir. Ve ondan sonra da dünyaca popülerlik kazanmıştır. Ülkemizde de çoğu mecrada kullanım göstermektedir. Hadi gelin yolo ne demek adlı yazımızı beraber inceleyelim.

YOLO Ne Demek?

Bu kelime boş vermek anlamına gelmektedir. Yani "Başka bir şansım olamayabileceği için yapacağım" gibi anlamlara da gelmektedir. Genelde riskli olan bir davranışı haklı hale getirmek için kullanılır. YOLO kavramı sosyal medyada #YOLO olarak kullanılıyor.

Genelde dürtüsel veya riskli bir karar almış olan bir bireye yanıt olarak kullanılır. Tek başına ya da bir açıklama şeklinde kullanılabilir. Bazı bireyler ise bu kavramı sıfat olarak da kullanıyor.

YOLO kavramı sıklıkla, alaycı bir şekilde de kullanılır. Örnek vermek gerekirse, biri kötü bir karar aldıktan sonra "YOLO 'ya ben gidiyorum ve bu pizzanın hepsini mideme indireceğim" cümlesini kullanır. Aynı zamanda konser veya tatil gibi yaklaşan bir etkinliği gördüğü zaman heyecanı yansıtmak için de kullanılır.

YOLO Neyin Kısaltması

YOLO kavramı, İngilizce olarak "You Only Live Once (YOLO)" 'ın kısaltmasıdır. Dünyada oldukça popüler bir kavram haline gelmiştir.

YOLO Örnekleri

Örnek 1, Sınıfta yoktun. Neredeydin?

Go – karta atladım, YOLO!

Dersten kaçıp, go – karta gittiğini ifade etti. Dersi umursamadığını ve geçmişte olan şeyleri umursamadığını belirtmek için YOLO ifadesini kullandı.

Örnek 2, Yani ikimiz bu hafta sonu kapalı su parkında zıplamaya karar verdik.

Ne? Sen deli misin?

YOLO!

Harika! Keşke yapmak için toplarım olsaydı!

Burada da, ne olursa olsun fark yaratmayacağını belirtmek için YOLO ifadesi kullanılmıştır.

İngilizce YOLO Açılımı Nedir?

Tüm dünyada oldukça popüler bir şekilde kullanılan bu hashtag "YOLO" 'nun İngilizce açılımı, "You Only Live Once" demektir.

YOLO Ne Anlama Gelir?

YOLO konvolüsyonel sinir ağlarıyla birlikte nesne tespitleri yapan bir algoritma haline gelmiştir. Kelimeleri Türkçeye çevirdiğimiz zaman, "Hayatı sadece bir kez yaşıyorsun" anlamını taşımaktadır. Yani anlaşılacağı bir dille bahsetmek gerekirse boş vermek, önemsememek, geçmişte kaldı ifadelerini kullanmak yolo 'nun tanımını açıklar. Yani riskli bir kararın ardından gelen önemsememek duygusunun ifade edilme şeklidir.