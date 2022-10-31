Yom Kippur Savaşı Sonuçları - Yom Kippur (1973 Arap İsrail Savaşı) Ne Zaman Yapıldı, Nedenleri ve Sonuçları Neler?

Yom Kippur savaşının sebep ve sonuçları, Orta Doğu coğrafyasındaki devletlerin arasındaki tutum ve durumları oldukça iyi açıklamaktadır. Bu sebeple, 1973 Arap İsrail Savaşı önemi üzerinde pek çok araştırma yapılmaktadır. Dilerseniz, Yom Kippur Savaşı ne zaman, birlikte inceleyelim...

YOM KİPPUR SAVAŞI SONUÇLARI

Hem politik, hem ekonomik, hem siyasi, hem dini, hem de coğrafi açıdan oldukça önemli bir savaş olan Yom Kippur Savaşı sonuçları şu şekilde örneklendirilebilir;

Savaş sonundaki kayıplar açıklandığında; Suriye 500 tank, Mısır 500 tank, Irak 120 tank, İsrail 600 tankını kaybetmiştir. Savaş zamanında Suriye-Mısır güçleri 8500, İsrail kuvvetleri ise tam olarak 6000 kayıp vermiştir.

Yom Kippur Savaşı, İsrail Devleti'ni; diplomatik, ekonomik ve askeri alanlarda Amerika Birleşik Devletleri'ne evvelinden daha fazla bağımlı hale getirmiştir.

Savaşın hemen sonra petrol ambargosu başlamıştır. Bu petrol ambargosunun başını Suudi Arabistan çekmiştir ve İsrail Devleti'ni desteklemekte olan devletleri hedefe koyan bu petrol ambargosu 1974 senesinin Mart ayına değin sürmüştür. Ayrıca bu ambargonun bir sonucu olarak, petrol ücretleri yukarılara doğru çıkarken, dünya genelinde bir benzin sorunu meydana gelmiştir.

YOM KİPPUR (1973 ARAP İSRAİL SAVAŞI) NE ZAMAN YAPILDI, NEDENLERİ VE SONUÇLARI NELER?

Yom Kippur, Kefaret günü manasına gelmektedir ve Yom Kippur; Yahudilerin en mühim dini bayramı olarak da bilinmektedir. 1967 senesindeki savaş sırasında, kaybettikleri toprakları diplomatik şekilde geri kazanamayan Suriye ve Mısır 1973 senesinde Yom Kippur bayramı zamanında İsrail Devleti'ne karşı olarak saldırıya geçmiştir. Yahudilerin kaynaklarında Yom Kippur olarak da bilinen Kefaret Günü, başka diğer kaynaklara göre ise Ramazan Savaşı olarak da bilinmektedir. Savaşın ardından İsrail Devleti, çok fazla sebep yüzünden ABD'ye bağlanmak durumunda kaldı. Savaşın derhal sonrasında Suudi Arabistan, İsrail Devleti'ni destekleyen diğer devletlere petrol ambargosu uygulamaya başlatmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak, petrol ücretleri tüm dünyada çok fazla ve hiç durmadan artarken küresel anlamda bir ekonomik kriz sorunu ortaya çıkmıştır. Bu ambargo 1974 tarihinin Mart senesine kadar sürdü. Ayrıca savaşın ardından İsrail ve Mısır genelkurmay başkanlarının da tam katılımıyla ilk İsrail ile Arap antlaşması olan 101. Kilometre Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma; Amerika'nın bundan sonraki Orta Doğu politikalarının ve siyasetlerinin de başlangıcını oluşturmuş bulunmaktadır.