Yöntem Eş Anlamlısı Nedir? Yöntem Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'yöntem' kelimesinin 5 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler, yazılışları farklı fakat anlamları aynı kelimelerdir. Bu kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımızı güçlendirir. Bazen bulmacalarda da karşımıza çıkabilen yöntem kelimesinin eş anlamlılarını araştırdık.

YÖNTEM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Metot (Fransızcadan dilimize geçmiştir.)

Prosedür (Fransızcadan dilimize geçmiştir.)

Tarz (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Usul (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Yol (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Bu beş kelime yöntem kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Aynı anlamı taşıyan bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.

Yöntem kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "method", "process" ve "way" kelimeleridir.

YÖNTEM KELİMESİNİN ANLAMI

Yöntem kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre şunlardır:

Bir amaca erişmek için izlenen yol, usul, prosedür.

Bilim alanında bir sonuca ulaşmak adına plana göre izlenen yol, metot.

YÖNTEM KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Kullandığımız bu yöntemler aynı amaç doğrultusunda daha önce kullanılıp teyit edilmiştir.

Sorununu çözmek için kullandığın yöntem doğru değildi.

Bu problemi çözmek için daha farklı bir yöntem denemem gerekiyor.

YÖNTEMİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM