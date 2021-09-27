Yöntem Eş Anlamlısı Nedir? Yöntem Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'yöntem' kelimesinin 5 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu eş anlamlı kelimeler, yazılışları farklı fakat anlamları aynı kelimelerdir. Bu kelimeleri öğrenmek kelime dağarcığımızı güçlendirir. Bazen bulmacalarda da karşımıza çıkabilen yöntem kelimesinin eş anlamlılarını araştırdık.
YÖNTEM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu beş kelime yöntem kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Aynı anlamı taşıyan bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanıldıkları zaman cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz.
Yöntem kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "method", "process" ve "way" kelimeleridir.
YÖNTEM KELİMESİNİN ANLAMI
Yöntem kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre şunlardır:
YÖNTEM KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
YÖNTEMİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM