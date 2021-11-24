Gün içerisinde birbirinden farklı kelimeler duyar ve okuruz. Bu kelimelerin hepsinin anlamı ve eş anlamlısını bilmeyen kişiler ise internetten ya da sözlüklerden konuyla ilgili sık sık araştırma yapma ihtiyacı duyar. Anlamı ve eş anlamı merak edilen kelimelerden biri ise yöntem kelimesidir. Fransızca metot kelimesinden türeyerek dilimize geçen bu kelimenin kullanımı ise çok yaygındır. Peki, Yöntem eş anlamlısı nedir? Yöntem kelimesinin eş anlamlısı ile kişiler nasıl cümle kurmalıdır? İşte konuyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

Yöntem kelimesinin anlamı

Türkçede kişilerin en çok kullandıkları kelimeler arasında yöntem kelimesi yer alır. Yöntem kelimesinin kökeni de merak edilen konuların arasındadır. Yöntem kelimesinin etimolojisi incelendiğinde kökeninin Fransızcadan geldiği görülmektedir. Bu kelime metot kelimesinden türemiştir. Metot kelimesi de yöntem kelimesinin eş anlamlıları arasında yer alır. Yöntem kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre tanımı ise bir amaca ulaşmak için izlenen, tutulan ya da takip edilen yoldur. Bunun yanı sıra bilim dalında yapılan çalışmalarda bir sonuç elde etmek için izlenen dizgesel yoldur.

Yöntem kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede bulunan kelimelerin eş anlamlı kelimeleri vardır. Bu kelimeler yazılış olarak farklı olsa da anlamdaş kelimeler olduğu için birbirleri yerine kullanılabilir. Bir amaca ulaşmak için izlenen, tutulan ya da takip yol olarak tanımlanan yöntem kelimesinin dört farklı eş anlamı bulunmaktadır. Metot, sistem, prosedür ve tarz kelimeleri cümle içerisinde yöntem kelimesi yerine rahatlıkla kullanılabilir. Bu kullanım cümle içerisinde bir anlatım bozukluğuna yol açmayacaktır.

Yöntem kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Bilimsel yöntemleri kullanarak kısa sürede sonuca ulaşmaya çalışıyordu.

Tüm yöntemleri denemesine rağmen kapının kilidini açamadı.

Yöntem kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım