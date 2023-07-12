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Giriş Tarihi: 12.7.2023 10:55 Son Güncelleme: 12.7.2023 10:55

Yorgun Mermi Nedir? Yorgun Mermi Ne Demek, Hızı ve Mesafesi Ne Kadardır?

Yorgun mermi, adını sıkça duyduğumuz bir terimdir. Peki, yorgun mermi nedir? Yorgun mermi ne demek sorusuna sözlükten de cevap bulabilirsiniz. Yorgun mermi nasıl olur sorusu da merak edilenler arasındadır. Bu mermi öldürür mü konusunun da irdelenmesi gerekir. Yorgun mermi havada ne kadar kalır konusu ise balistik açıdan önemlidir. Yorgun merminin mesafesi ne kadar sorusunu sizler için araştırdık.

Yorgun Mermi Nedir? Yorgun Mermi Ne Demek, Hızı ve Mesafesi Ne Kadardır?

Yorgun mermi nedir, Türkçe sözlükten dahi cevabını bulabileceğiniz bir sorudur. Yorgun mermi ne demek şeklinde arama motorlarına yazdığınızda da konunun ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Yorgun mermi nasıl olur konusu da konuyu incelemek isteyenlerin yaptığı bir araştırmadır. Yorgun mermi öldürür mü sorusu da akla gelebilir. Yorgun mermi havada ne kadar kalır ve mesafesi ne kadar sorularının cevapları yazımızın devamında.

Yorgun Mermi Nedir?

Tabanca ya da tüfek gibi ateşli silahlarla havaya atış yapılabilir. Havaya dik şekilde yapılan atıştan belli bir süre sonra mermi maksimum yüksekliğe ulaşır. Bu aşamadan sonra mermi serbest düşüşe geçer. Serbest düşme esnasında mermi sürekli hızlanır. Serbest düşmeye geçen mermi, yorgun mermi olarak isimlendirilir.

Dikey şekilde havaya atılan mermi 1500 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Merminin serbest düşmesi esnasında hızı 160 km hıza ulaşabilir. Bu nedenle yorgun mermi ölümcül olabilir.

Yorgun Mermi Havada Ne Kadar Kalır?

Merminin ne kadar yükseğe çıktığı, merminin çağına ve silahın ilk hızına bağlıdır. İlk hız ne kadar yüksekse, doğal olarak mermi de o kadar yükseğe çıkacaktır. 1500 metre yükseğe çıkan bir merminin yere düşüş süresi 10-15 saniye arasındadır. Bu süre içerisinde yorgun mermi sürekli hızlanır. Mermi ne kadar hızlanırsa öldürücü etkisi de o kadar fazla olacaktır. Bu nedenle halka açık yerlerde havaya ateş etmekten uzak durulması gerekir.

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Yorgun Mermi Nedir? Yorgun Mermi Ne Demek, Hızı ve Mesafesi Ne Kadardır?
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