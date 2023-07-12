Yorgun Mermi Nedir? Yorgun Mermi Ne Demek, Hızı ve Mesafesi Ne Kadardır?

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Yorgun Mermi Nedir?

Tabanca ya da tüfek gibi ateşli silahlarla havaya atış yapılabilir. Havaya dik şekilde yapılan atıştan belli bir süre sonra mermi maksimum yüksekliğe ulaşır. Bu aşamadan sonra mermi serbest düşüşe geçer. Serbest düşme esnasında mermi sürekli hızlanır. Serbest düşmeye geçen mermi, yorgun mermi olarak isimlendirilir.

Dikey şekilde havaya atılan mermi 1500 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Merminin serbest düşmesi esnasında hızı 160 km hıza ulaşabilir. Bu nedenle yorgun mermi ölümcül olabilir.

Yorgun Mermi Havada Ne Kadar Kalır?

Merminin ne kadar yükseğe çıktığı, merminin çağına ve silahın ilk hızına bağlıdır. İlk hız ne kadar yüksekse, doğal olarak mermi de o kadar yükseğe çıkacaktır. 1500 metre yükseğe çıkan bir merminin yere düşüş süresi 10-15 saniye arasındadır. Bu süre içerisinde yorgun mermi sürekli hızlanır. Mermi ne kadar hızlanırsa öldürücü etkisi de o kadar fazla olacaktır. Bu nedenle halka açık yerlerde havaya ateş etmekten uzak durulması gerekir.