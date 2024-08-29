Yoros Kalesi Nerede, Hangi İlçede? Yoros Kalesi Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

İstanbul Boğazı'na bakan en güzel yerlerden birinde konumlanan Yoros Kalesi, müthiş manzarasıyla ilgi çeker. Kale yapıldığı dönemde boğazdan gelebilecek saldırılara karşı İstanbul'u korumak için inşa edilmiştir. Ceneviz Kalesi olduğu sanılsa da Bizans yapısı olan ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından onarılıp kullanılan Yoros Kalesi nerede, hangi ilçede ve Yoros Kalesi yol tarifi ile nasıl gidilir soruları burayı ziyaret etmek isteyenler tarafından merak edilen noktalardır.

Yoros Kalesi Tarihi

Anadolukavağı Kalesi ile Ceneviz Kalesi olarak da bilinen Yoros Kalesi karşı kıyısındaki Rumelikavağı'nda inşa edilen bir başka kaleyle birlikte boğaza yapılan girişleri denetlemek ve Anadolu'dan yani karadan gelecek tehlikeleri bertaraf etmek amacıyla yapılmıştır. Bir tepenin üstünde inşa edilmiş olan Yoros Kalesi aslında bir Ceneviz yapısı değil, muhtemelen Doğu Roma yapısıdır. Çünkü kalenin kulelerinden birinde Yunanca yazılmış bir kitabe bulunur ve bu kitabeyle kalenin Bizans yapısı olduğu anlaşılmaktadır.

Yoros Kalesi XIV. yüzyılda Şile Kalesi'yle beraber Türklerin hakimiyetine girmiş, fakat kısa bir süre sonra Cenevizlilerin eline geçmiştir. XIV. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlıların İstanbul'un Anadolu yakasını tamamen almaları ile yine Türklerin hakimiyetine giren Yoros Kalesi, II. Beyazid zamanında onarılmış ve içine bir mescit inşa edilmiştir. Ayrıca bir hamam da yapılan kalede XVIII. yüzyılda 25 adet ev bulunan bir Türk mahallesi olduğunu ve muhafız 20 kişilik bir muhafızın da bulunduğu bilinmektedir. Bugün, Yoros Kalesi'nin büyük bir kısmı ayakta durmakta ve ziyaretçilere tarihin izlerini sunmaktadır.

Yoros Kalesi Özellikleri

Bizans ve Osmanlı dönemlerinde stratejik bir askeri üs olarak kullanılan Yoros Kalesi, muhteşem bir manzaraya sahip olmasının yanı sıra, mimari özellikleriyle de dikkat çekmektedir. Kale dikdörtgen planlı bir yapıya sahip olup, yüksek surlarla çevrilidir. Surların üzerinde yer alan kuleler, kalenin savunma amacıyla inşa edildiğini göstermektedir. Kalenin içinde çeşitli yapılar, depo alanları ve su sarnıçları yer almaktadır.

Uzunluğu 500 metre olan Yoros Kalesi Karadeniz'e paralel bir arazide bulunur. Kalenin en geniş yeri 60 metre, en dar yeri ise 13 metredir.

Adının nereden geldiği tam olarak bilinmese de "Yoros" kelimesinin "Kutsal yer" anlamına gelen "Hieron" sözcüğünden geldiği düşünülmektedir. Ama "Ourios" sözcüğü "Yoros" sözcüğüne fonetik olarak daha yakın olduğu için kalenin ismini bu kelimeden alması daha büyük olasılıktır. "Ourios" Antik Yunan Tanrısı Zeus'un sıfatlarından biri olan olan "uygun rüzgarlar" anlamına gelir. Bir diğer ihtimal de "Yoros" adının "dağ" anlamını taşıyan "oros" sözcüğünden gelmiş olabileceğidir.

Yoros Kalesi'nin çevresi ise doğal güzelliklerle kaplıdır ve bu da ziyaretçilere hem tarih hem de doğa ile iç içe bir deneyim sunar.

Yoros Kalesi Nerede?

Yoros Kalesi, İstanbul'un Anadolu yakasında, Beykoz ilçesine bağlı Anadolukavağı semtinde yer alır. Kale İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açılan en dar noktasında, deniz seviyesinden yaklaşık 60 metre yükseklikte konumlanmıştır. Rumeli Hisarı'na karşı konumlanmış olan Yoros Kalesi'nin bulunduğu bu stratejik konum yapıldığı dönemlerde ve Osmanlı zamanında hem savunma hem de gözetleme amacıyla seçilmiştir. Bugün, kalenin bulunduğu bölge, İstanbul'un en popüler gezi ve piknik alanlarından biri haline gelmiştir.

Yoros Kalesi'ne Nasıl Gidilir?

Yoros Kalesi'ne ulaşım kolaydır. İstanbul'un merkezi noktalarından herhangi birinden Beykoz'a toplu taşıma araçlarıyla ulaşabilir, ardından Anadolukavağı'na giden minibüslerle kaleye varılabilir. Ayrıca Boğaz turu yapan vapurlarla Anadolukavağı'na gelinerek kısa bir yürüyüş ile Yoros Kalesi'ne ulaşmak da mümkündür. Özel araçla gelmek isteyenler ise Beykoz üzerinden Anadolukavağı'na yönelip buradan kaleyi işaret eden tabelaları takip edebilirler. Yol boyunca muhteşem Boğaz manzaraları eşliğinde keyifli bir yolculuk yapılacaktır.

Yoros Kalesi Girişi Ücretli Mi?

Yoros Kalesi'ne giriş ücretsizdir. Ziyaretçiler kaleyi ve çevresindeki alanları diledikleri gibi gezebilirler. Kaleye çıkarken manzarayı izlemek için durulduğunda kafe ve restoranlara rastlanacaktır. Bu tesislerde yiyip içerek muhteşem manzaranın tadını çıkarmanız tavsiye edilir. Ayrıca düzlüklerde piknik yapılabilir.