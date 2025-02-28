Yoroz Kent Ormanı Nerede? Yol Tarifi ile Yoroz Kent Ormanı’na Nasıl Gidilir?

Temiz havası ve huzurlu atmosferiyle Yoroz Kent Ormanı Ordu'nun en önemli doğal alanlarından biridir. Saraycık Köyü sınırları içinde yer alan bu orman doğa yürüyüşleri, kampçılık ve manzara seyri gibi birçok etkinlik için idealdir. Ordu'nun ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan bu doğa harikasına ulaşım oldukça kolaydır. Yoroz Kent Ormanı nerede ve yol tarifi ile Yoroz Kent Ormanı'na nasıl gidilir soruları ziyaretçiler tarafından sıkça araştırılmaktadır.

Yoroz Kent Ormanı Nerede?

Yoroz Kent Ormanı Ordu ilinin Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Köyü'nde yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan bu doğal alan Karadeniz'in muhteşem manzarasını sunan yüksek bir noktada konumlanmıştır. Yoroz Tepesi'nin eteklerinde bulunan bu ormanlık alan ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunar.

Yoroz Kent Ormanı'na Nasıl Gidilir?

Ordu şehir merkezinden Yoroz Kent Ormanı'na özel araçla gitmek için Ordu- Giresun karayolu üzerinde ilerleyerek Saraycık Köyü'ne doğru yönelmek gerekmektedir. Yaklaşık 30 dakikalık bir yolculuk sonrasında Yoroz Kent Ormanı'na ulaşılmaktadır. Yol

Toplu taşıma araçları ile ormana gitmek isteyenler için ise belirli aralıklarla Saraycık Köyü'ne giden dolmuşlar tercih edilebilir. Ancak dolmuşların sık olmaması nedeniyle özel araçla ulaşım daha avantajlıdır.

Yoroz Kent Ormanı'nın Özellikleri

Yoroz Kent Ormanı, geçmişten günümüze birçok doğa severin ilgisini çeken bir bölge olmuştur. Yoroz Tepesi'nin eteklerinde bulunan bu orman Karadeniz'in mistik havasını hissettiren ender alanlardan biridir. Doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsü ile dikkat çeken orman aynı zamanda kuş gözlemciliği yapmak isteyenler için de ideal bir noktadır.

Yoroz Kent Ormanı'nda yürüyüş parkurları ve doğa sporları için uygun alanlar bulunmaktadır. Zirveye ulaşan patika yolları takip eden ziyaretçiler burada Karadeniz'in uçsuz bucaksız manzarasını izleme fırsatı bulmaktadır. Ayrıca Yoroz Kent Ormanı birçok farklı bitki türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapmaktadır. Temiz hava almak ve doğanın içinde huzurlu vakit geçirmek isteyenler için Yoroz Kent Ormanı kaçırılmaması gereken bir destinasyondur.