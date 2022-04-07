Yozgat İlçeleri: Yozgat İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Yozgat şehri birçok açıdan önemli bir şehirdir. Özellikle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu kabul edilen Alişar Höyüğü burada bulunmuştur. Bununla birlikte Hititlerin de önemli bir yerleşim yeri olduğu kabul ediliyor. Yozgat ilçeleri ve merkezi de bu bakımlardan oldukça ilgi çekiyor. Ancak her sene biraz daha azalan bir nüfus yapısına sahiptir. Sakin ve küçük bir şehir olmasına karşın Yozgat birçok açıdan gelişme gösteren yerler arasında bulunur. Yozgat ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının tüm yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Yozgat İlçeleri

Yozgat Merkez ilçe de dahil olmak üzere toplamda 14 taneye ilçeye sahiptir. İlçelerin her biri merkeze uzaklık, kişi sayısı ve ekonomik faaliyetler açısından farklılık gösterebilir. Nüfusun büyük bir kısmı Merkez ilçede yaşıyor olsa da çevre ilçelerde de tarım ve hayvancılık gibi faaliyetler için yaşayan birçok kişi olduğu söylenebilir.

Yozgat'ın İlçeleri

Yozgat şehrinin merkezinde ve ilçelerinde her sene nüfus miktarı biraz daha azalıyor. Bu durum daha çok daha iyi yaşam standartları bakımından başka şehirlere göç nedeniyle gerçekleşiyor. Yozgat ilçeleri şu şekildedir:

Merkez Aydıncık Çekerek Sorgun Yerköy Akdağmadeni Çandır Kadışehri Şefaatli Sarıkaya Boğazlıyan Çayıralan Saraykent Yenifakılı

Yozgat Merkez İlçeleri

Yozgat merkezinde bir ilçe bulunur. Burası da Merkez ilçe olarak bilinen yerdir. 14 ilçenin her birinin kuruluş tarihi ve merkeze uzaklığı farklılık gösterir. Merkeze uzaklık bakımından ilçeler şu şekildedir:

Akdağmadeni ilçesi merkeze 104 km mesafede yer alır.

Çandır ilçesi merkeze 122 km uzaklıktadır.

Aydıncık ilçesi 97 km'dir.

Çayıralan ilçesi 112 km mesafede yer alır.

Çekerek ilçesi yaklaşık olarak 90 km mesafede yer alır.

Saraykent ilçesi 71 km mesafede yer alır.

Kadışehri ilçesi 118 km mesafede bulunur.

Sorgun ilçesi 34 km mesafede bulunur.

Sarıkaya ilçesi 77 kilometre uzaklıktadır.

Şefaatli ilçesi 104 km uzaklıktadır.

Yenifakılı ilçesi 104 km mesafede yer alır.

Yerköy ilçesi ise 41 km mesafede bulunur.

Her bir ilçenin kuruluş tarihi de farklıdır.

Yozgat İlçeler Haritası

Yozgat ilçelerinin harita üzerindeki dağılımlarını kolaylıkla görebilirsiniz.

Yozgat İlçeler Haritası ile Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Yozgat şehrinin en kalabalık ilçesi Merkez ilçe olurken en az nüfusa sahip olan ilçesi Çandır ilçesidir. Şehrin toplam nüfus miktarı bir önceki yıl verilerine göre 418.500'dür. Bu nüfusun 208.646 tanesi erkek, 209.854 kişisi de kadındır.