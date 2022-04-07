Yozgat İlçeleri: Yozgat İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Yozgat şehri birçok açıdan önemli bir şehirdir. Özellikle Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu kabul edilen Alişar Höyüğü burada bulunmuştur. Bununla birlikte Hititlerin de önemli bir yerleşim yeri olduğu kabul ediliyor. Yozgat ilçeleri ve merkezi de bu bakımlardan oldukça ilgi çekiyor. Ancak her sene biraz daha azalan bir nüfus yapısına sahiptir. Sakin ve küçük bir şehir olmasına karşın Yozgat birçok açıdan gelişme gösteren yerler arasında bulunur. Yozgat ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç sorularının tüm yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Yozgat Merkez ilçe de dahil olmak üzere toplamda 14 taneye ilçeye sahiptir. İlçelerin her biri merkeze uzaklık, kişi sayısı ve ekonomik faaliyetler açısından farklılık gösterebilir. Nüfusun büyük bir kısmı Merkez ilçede yaşıyor olsa da çevre ilçelerde de tarım ve hayvancılık gibi faaliyetler için yaşayan birçok kişi olduğu söylenebilir.
Yozgat şehrinin merkezinde ve ilçelerinde her sene nüfus miktarı biraz daha azalıyor. Bu durum daha çok daha iyi yaşam standartları bakımından başka şehirlere göç nedeniyle gerçekleşiyor. Yozgat ilçeleri şu şekildedir:
|
Merkez
|
Aydıncık
|
Çekerek
|
Sorgun
|
Yerköy
|
Akdağmadeni
|
Çandır
|
Kadışehri
|
Şefaatli
|
Sarıkaya
|
Boğazlıyan
|
Çayıralan
|
Saraykent
|
Yenifakılı
|
Yozgat merkezinde bir ilçe bulunur. Burası da Merkez ilçe olarak bilinen yerdir. 14 ilçenin her birinin kuruluş tarihi ve merkeze uzaklığı farklılık gösterir. Merkeze uzaklık bakımından ilçeler şu şekildedir:
Her bir ilçenin kuruluş tarihi de farklıdır.
Yozgat ilçelerinin harita üzerindeki dağılımlarını kolaylıkla görebilirsiniz.
Yozgat şehrinin en kalabalık ilçesi Merkez ilçe olurken en az nüfusa sahip olan ilçesi Çandır ilçesidir. Şehrin toplam nüfus miktarı bir önceki yıl verilerine göre 418.500'dür. Bu nüfusun 208.646 tanesi erkek, 209.854 kişisi de kadındır.
|
Yozgat İlçeleri
|
Toplam Nüfus
|
Erkek Nüfusu
|
Kadın Nüfusu
|
Merkez
|
108.024
|
53.775
|
54.249
|
Sorgun
|
79.781
|
39.914
|
39.867
|
Akdağmadeni
|
41.902
|
20.965
|
20.937
|
Yerköy
|
34.888
|
17.204
|
17.684
|
Boğazlıyan
|
33.817
|
14.213
|
16.604
|
Sarıkaya
|
32.544
|
16.241
|
10.303
|
Çekerek
|
18.688
|
9.066
|
9.622
|
Şefaatli
|
14.351
|
7.129
|
7.222
|
Saraykent
|
12.462
|
6.261
|
6.201
|
Çayıralan
|
12.294
|
6.086
|
6.208
|
Kadışehri
|
10.491
|
5.236
|
5.255
|
Aydıncık
|
9.722
|
4.875
|
4.847
|
Yenifakılı
|
5.296
|
2.614
|
2.682
|
Çandır
|
4.240
|
2.067
|
2.173