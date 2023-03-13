Yozgat ilimiz, Atatürk yolunun ilin merkezinden geçmesi sebebi ile turistlerin tercih ettikleri geri rotalarından birisidir. Pek kalabalık olmayan bu şehrimizin 13.690 km2 dir. Yozgat'ın deniz seviyesinden yüksekliği 1.317 metre ve il plaka kodu 66'dır.

YOZGAT NEREDE?

Yozgat, Türkiye'nin turistik açıdan gelişmekte olan bir şehridir. Bu şehir, Türkiye'nin yedi Bölgesi'nden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde bulunur. Bu bölgenin ise Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer alır. Yozgat iline sınır komşuluğu yapan iller; doğu sınırında Sivas, güneydoğu sınırında Kayseri, güneybatı sınırında Nevşehir ve Kırşehir, batı sınırında Kırıkkale, kuzey sınırında Çorum ve Amasya, kuzeybatı sınırında ise Tokat'tır.

YOZGAT HANGİ BÖLGEDE?

Hala gelişmekte olan bir şehrimiz olan Yozgat, Türkiye'nin yedi Bölgesi'nden birisi olan İç Anadolu Bölgesi'nde bulunur. Bu bölgenin ise Orta Kızılırmak Bölümü'nde yer alır. Bu ilin çevresinde bulunan iller; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Amasya ve Tokat'tır.

YOZGAT NÜFUSU

Türkiye'nin kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehir Türkiye şehirler nüfus sıralamasında 47. sırada yer almaktadır. Bu şehrin nüfusu 419.095'tir. Bu nüfusun 209.838'ini kadınlar, 209.257'sini erkekler oluşturmaktadır.

YOZGAT İLÇELERİ

Yozgat iline ait merkez ilçe ile birlikte 14 ilçe bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: