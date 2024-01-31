Yozgat Plaka Kodu Nedir? Yozgat İl Plakası Kaçtır?

Araç ruhsatına işlenen plaka kodu, motorlu bir taşıtın tespit edilmesini sağlar. Taşıt plakaları, bir aracın ilgili devlet kurumları tarafından tanınabilir olması ve yükümlülüğün kimde olduğunun belirlenmesi açısından önemlidir. Suç teşkil eden herhangi bir olayın vuku bulmasından sonra plaka sayesinde yer tespiti yapılabilir. Sürücüler için de birtakım kolaylık sunduğu için Yozgat plaka kodu nedir ve il plakası kaçtır öğrenilmesi tavsiye edilir.

Yozgat Plaka Kodu Nedir?

Trafiğe çıkabilmek için tüm araçlarda plaka bulundurulması şarttır. Plaka üzerinde, harf ve rakamların okunmasına engel olan boya, kağıt, alüminyum folyo ve benzeri dış etkenlerin olmaması gerekir. Geçerli kabul edilebilmeleri için plaka basmaya yetkisi olan kurumlar tarafından yönetmeliğe uygun olarak yapılmalıdırlar. TÜVTÜRK tarafından belirlenen Plaka Yönetmeliği'ne göre bunlar, ağır kusurdur. Plaka üzerindeki rakam ve harfler ise aracın kimliğini anlamak açısından önemlidir. Bununla birlikte, İç Anadolu'daki illerden biri olan Yozgat'ın plaka kodu ise 66'dır. Toplamda 14 ilçesi bulunan Yozgat'ın bazı ilçelerinin plaka harfleri ise şunlardır:

Yozgat Merkez İlçesi

66 T 0001 - 66 T 1000

66 AC 001 - 66 AZ 999

66 SA 001 - 66 SA 999

66 M 0001 - 66 M 1000

66 DP 001 - 66 DR 999

66 DK 001 - 66 DK 999

66 DA 001 - 66 DE 999

66 DU 001 - 66 DZ 999

Boğazlıyan İlçesi

66 DL 001 - 66 DN 999

66 DF 001 - 66 DH 999

66 M 1501 - 66 M 2000

66 EA 001 - 66 EZ 999

66 DS 001 - 66 DT 999

66 T 1501 - 66 T 2000

Akdağmadeni İlçesi

66 HA 001 - 66 M 1500

66 T 1001 - 66 T 1500

66 M 1001 - 66 HH 999

Çekerek İlçesi

66 FA 001 - 66 M 3000

66 T 2751 - 66 T 3000

66 M 2501 - 66 FZ 999

Yerköy İlçesi

66 M 4501 - 66 KA 001

66 KZ 999 - 66 M 5000

66 T 4751 - 66 T 5750

Çayıralan İlçesi

66 T 6000 - 66 M 2500

66 M 2001 - 66 RA 001

66 RC 999 - 66 T 5751

Sorgun İlçesi

66 LZ 999 - 66 LA 001

66 T 4500 - 66 T 3501

66 M 4000 - 66 M 3501

Şefaatli İlçesi

66 M 4001 - 66 PD 999

66 M 4500 - 66 PA 001

66 T 4750 - 66 T 4501

Sarıkaya İlçesi

66 T 3500 - 66 M 3500

66 M 3001 - 66 NA 001

66 NZ 999 - 66 T 3001