Yozgat Plaka Kodu Nedir? Yozgat İl Plakası Kaçtır?

Araç ruhsatına işlenen plaka kodu, motorlu bir taşıtın tespit edilmesini sağlar. Taşıt plakaları, bir aracın ilgili devlet kurumları tarafından tanınabilir olması ve yükümlülüğün kimde olduğunun belirlenmesi açısından önemlidir. Suç teşkil eden herhangi bir olayın vuku bulmasından sonra plaka sayesinde yer tespiti yapılabilir. Sürücüler için de birtakım kolaylık sunduğu için Yozgat plaka kodu nedir ve il plakası kaçtır öğrenilmesi tavsiye edilir.
Trafiğe çıkabilmek için tüm araçlarda plaka bulundurulması şarttır. Plaka üzerinde, harf ve rakamların okunmasına engel olan boya, kağıt, alüminyum folyo ve benzeri dış etkenlerin olmaması gerekir. Geçerli kabul edilebilmeleri için plaka basmaya yetkisi olan kurumlar tarafından yönetmeliğe uygun olarak yapılmalıdırlar. TÜVTÜRK tarafından belirlenen Plaka Yönetmeliği'ne göre bunlar, ağır kusurdur. Plaka üzerindeki rakam ve harfler ise aracın kimliğini anlamak açısından önemlidir. Bununla birlikte, İç Anadolu'daki illerden biri olan Yozgat'ın plaka kodu ise 66'dır. Toplamda 14 ilçesi bulunan Yozgat'ın bazı ilçelerinin plaka harfleri ise şunlardır:
66 T 0001 - 66 T 1000
66 AC 001 - 66 AZ 999
66 SA 001 - 66 SA 999
66 M 0001 - 66 M 1000
66 DP 001 - 66 DR 999
66 DK 001 - 66 DK 999
66 DA 001 - 66 DE 999
66 DU 001 - 66 DZ 999
66 DL 001 - 66 DN 999
66 DF 001 - 66 DH 999
66 M 1501 - 66 M 2000
66 EA 001 - 66 EZ 999
66 DS 001 - 66 DT 999
66 T 1501 - 66 T 2000
66 HA 001 - 66 M 1500
66 T 1001 - 66 T 1500
66 M 1001 - 66 HH 999
66 FA 001 - 66 M 3000
66 T 2751 - 66 T 3000
66 M 2501 - 66 FZ 999
66 M 4501 - 66 KA 001
66 KZ 999 - 66 M 5000
66 T 4751 - 66 T 5750
66 T 6000 - 66 M 2500
66 M 2001 - 66 RA 001
66 RC 999 - 66 T 5751
66 LZ 999 - 66 LA 001
66 T 4500 - 66 T 3501
66 M 4000 - 66 M 3501
66 M 4001 - 66 PD 999
66 M 4500 - 66 PA 001
66 T 4750 - 66 T 4501
66 T 3500 - 66 M 3500
66 M 3001 - 66 NA 001
66 NZ 999 - 66 T 3001