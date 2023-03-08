Yozlaşma Nedir? Ahlaki Ve Kültürel Yozlaşma Ne Anlama Gelir, Örnekleri Neler?

Yozlaşma nedir ve yozlaşmak ne demek, Türkçe sözlükte genel olarak iyi nitelikleri kaybetme anlamında kullanılmaktadır. Farklı alanlarda ifade edilen yozlaşmanın ekonomi, sosyal, toplumsal ve kültürel gibi alanları vardır. Özellikle ahlaki ve kültürel yozlaşma ne demek, baktığımızda buradaki iyi niteliklerin kaybedilmesi durumudur. Kültürel yozlaşma örnekleri ve ahlaki yozlaşma örnekleri de iyi niteliklerin kaybedilmesine yönelik olarak verilebilir.

Yozlaşma Nedir?

Yozlaşma sözcüğünün sözlük anlamı olarak:

Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla iyi özellikleri yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi etmek olarak tanımlanmaktadır. Yine huyu suyu bozulmak ve soysuzlaşmak anlamlarında kullanılmaktadır.

Özellikle beşeri bilimlerde çok sık kullanılan bu kelime kültürel yozlaşma ve ahlaki yozlaşma olarak ifade edilirken ahlaki ve kültürel yozlaşmanın nedenlerini de ortaya koymaktadır.

Ahlaki ve Kültürel Yozlaşma Ne Demek?

Dış etkilerle iyi özellikleri yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak anlamlarında kullanılan bu sözcük ahlaki ve kültürel yozlaşma deyimleriyle de kullanılmaktadır. Ahlaki ve kültürel yozlaşma toplumsal yozlaşmanın bir parçasını oluşturmaktadır. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütününe kültür denir.

Bu değerlerin ve araçların kaybedilmesi ya da bunların yerine yeni ve yabancı unsurların katılması süreci kültürel yozlaşma olarak adlandırılır. Sosyolojik olarak kültür bizi saran, geçmişte yaşayan insanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir mirastır. Bu mirasın kaybedilmesi yozlaşmaya neden oldur. Toplum içinde değer karmaşası oluşması ve zamanla faydacılığın her şeyin önüne geçmesi ile etik kurallarının uygulanmasını etkiler. Bu durumu kısaca toplumsal yozlaşma olarak adlandırıyoruz. Toplumun genel düzenini oluşturan ahlak kurallarının da yukarıda belirtilen tanımlar doğrultusunda değiştiğinde ahlaki yozlaşma gerçekleşir. Bu noktada da kültürel yozlaşma toplumun köklü geleneklerinin ve kültürünün ve iyi niteliklerinin yok olması ifade edilir.

Kültürel Yozlaşma Örnekleri

Kültürel yozlaşma, yabancı kültürlerin olumsuz etkisi ve toplumun kendi öz değerlerine yeterince sahip çıkmaması sonucu meydana gelen kültürel bir çözülme ve bozulmadır. Başka bir ifadeyle bir milletin kültürel değerlerini kaybetmesi ve aslından uzaklaşmasıdır. İnsanların kendi kültürlerini yok sayarak başka kültürlerden etkilenme durumuna kültürel yozlaşma denir. Kültürel yozlaşmaya örnek verecek olursak: