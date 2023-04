YSK Üyelerini Kim Seçer? YSK Üyeleri Nasıl Seçilir, Başkanını Kim Belirler?

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl üyesi ve dört yedek üyeden oluşur. YSK üyelerini kim seçer, sorusuna altı yıllık görev süreleri için gizli oy ile seçildiği yanıtını veririz. YSK üyeleri nasıl seçilir, sorusuna Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır yanıtını veririz. YSK kaç üyeden oluşur, dediğimizde toplam on bir üyeden oluştuğunu öğreniriz. YSK Başkanını kim seçer sorusuna kurul üyeleri tarafından gizli oyla seçilir yanıtını veririz.

YSK Üyelerini Kim Seçer?

Yüksek Seçim Kurulu Türkiye de demokrasinin sağlanması için kurulan en önemli kurumlardan biridir. Kurul 1950 yılında kurulmuştur. Yüksek Seçim Kurulunun üyeleri 7 asil üye ve 4 yedek üyeden oluşur. Yüksek Seçim Kurulu, 21.02.1950 tarihinde yürürlüğe giren 16.02.1950 tarihli ve 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile oluşturulmuştur. Kuruluşundan 1987 yılına kadar Kurul üyelerinin görev süresi dört yıl iken 3330 sayılı Kanun'la 298 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikten sonra üyelerin görev süresi altı yıla çıkarılmış5545 sayılı Kanun'un 57. maddesinde, seçim işlerinin seçim kurullarınca yürütüleceği belirtilmiş; 58. maddesinde de Ankara'da bir "Yüksek Seçim Kurulu", her seçim çevresinde bir "il seçim kurulu", her ilçede bir "ilçe seçim kurulu" ve seçim bölgelerinde yerleştirilecek her sandık başında bir "sandık kurulu" bulunacağı hükmüne yer verilmiştir.

YSK Üyeleri Nasıl Seçilir?

Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi de Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla altı yıllık görev süresi için seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yüksek Seçim Kurulu 7'si asil 4'ü yedek olmak üzere 11 üyeden oluşur. Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurulları tarafından gizli oy ile seçilir.

YSK Başkanını Kim Belirler?

Yüksek Seçim Kurulu başkanını ve bir başkanvekilini Yüksek Seçim Kurulu üyeleri kendi arasında salt çoğunluk ve gizli oy ile seçerler. Ayrıca seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçiminde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler, o siyasi parti genel başkanları tarafından yetki verilmiş olması şartıyla YSK'da bir asıl ve bir yedek temsilci bulundurabilir.