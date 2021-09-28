Yüce Eş Anlamlısı Nedir? Yüce Kelimesinin Eş Anlamlısı

Yüce kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür. Yüce kelimesi Tarihte bu kelimenin geçtiği en eski kaynak Ebu Hayyan'ın Kitabü-l İdrak'tır. Kitabü-l İdrak, yol kelimesinin kayıtlara geçmiş ve kullanıldığı yazılı olan ilk kaynaktır. Peki, geçmişten günümüze nesiller boyunca aktarılan yüce kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yüce kelimesinin eş anlamlısı…

YÜCE EŞ ANLAMLISI

Yapılan araştırmalar eski Türkçeden ses evrimine uğrayarak dilimizde yerini almış olan yüce kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlıları ulvi, ulu, yüksek, büyük gibi sözcükler olduğunu göstermektedir. Yani yücenin eş anlamlısı olarak ulvi, yüksek kelimeleri kullanılabilir. Geçmiş dönemlere ait edebi eserlere bakıldığı zaman da yüce kelimesi yerine sıklıkla ulvi ya da ulu kelimesinin kullanıldığını görmekteyiz.

Ulvi kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. "Lw" kökünden gelmekte olan ulvi sözcüğü "uluw" yani yükseklik sözcüğünün nispet halidir. Yüce eş anlamlısı olan ulvi kelimesini cümle içinde kullanmak isteyen kişi "Doktorların yaptığı meslek diğer insanların mesleklerine göre çok daha ulvidir." şeklinde kullanabilir.

YÜCE NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMUNA GÖRE YÜCE TANIMI

Eski Türkçedeki "yüçe" kelimesinden ses evrimine uğrayarak günümüzdeki halini alan yüce kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumuna göre yüksek, büyüktür, ulvi, uludur. Yüce kelimesi başlı başına özel isim olarak kullanılabilirken Ayyüce, Yücel gibi isimlerle de karşımıza çıkabilmektedir.

Yüce sözcüğü bir sıfat olduğu için bir ismi betimlemek için kullanılır. İsimlerin önüne gelerek bu isimleri şekil, durum, renk, sayı gibi yönlerle niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denilir. Yüce kelimesi de bir niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatları, varlıkların biçimlerinin, renklerinin, durumlarının ya da özelliklerinin nasıl olduğunu bildiren sözcüklerdir. Yani, kişi "yüce bir ağaç" dediği zaman ağacın nasıl bir ağaç olduğunu yüce sıfatı ile nitelendirmiş olur.