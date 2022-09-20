Yuğ Türk geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Kişileri anmak için yapılan yuğ törenlerinde birçok kültürel unsur da bulunmaktadır. Peki bu törenlerde neler yapılmaktadır? Yazımızda bizler de yuğ ne demek, eski Türklerde yuğ töreni nedir ve nasıl yapılır, törende söylenen şiirler nasıl adlandırılır gibi sorulara cevap vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yuğ Ne Demek?

Eski Türklerde ve geleneklerinde yuğ vefat eden bir kişinin ardından yapılan cenaze törenine denmektedir. Yoğ ya da yığ olarak da bilinmektedir. Cenaze töreni olmasının yanı sıra cenaze töreninde yenen yemeğe de adını vermektedir. Bazı kaynaklar ağıtla aynı olarak tutsa da sadece yakılan ağıtı değil komple töreni de kapsamaktadır. Cenaze töreninde okunan agu, sagu, yuğu adı verilen koşuklar ezgili okunarak ve duygu katılarak okunmaktadır. Bunların hepsi de ölünün arkasından yaşanan acıyı göstermek adına yapılmaktadır.

Yuğ Hangi Döneme Aittir?

Yuğ eski Türk devletlerinde sıklıkla yapılan bir kültürel aktivite olup; Orta Asya Türklerinin kültür ve inançlarına dayalı bir temele sahipti. Genellikle sevilen sayılan insanlar için yapılan bu cenaze töreninde, törene katılan kişiler ölünün bulunduğu çadırın çevresinde atla 7 kez dönerler ve çadırın kapısını önüne gelerek yüzlerini yaralarlardı. Daha sonra da ölen kişinin atı kesilip eşyalarıyla birlikte yakılarak ölen kişinin mezarına gömerler. Gömü töreninin ardından yuğ sahibi törene katılanlara bir şölen düzenler.