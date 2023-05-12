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Giriş Tarihi: 12.5.2023 09:12 Son Güncelleme: 12.5.2023 09:12

Yugoslavya Nerede? Yugoslavya Ülkeleri Neler, Ne Zaman Dağıldı?

Yugoslavya, 1992 öncesinde varlığını sürdüren bir ülkedir. Peki, Yugoslavya nerede? Yugoslavya ülkeleri bilinerek günümüz siyasi gelişmeleri daha doğru şekilde değerlendirilebilir. Yugoslavya dan ayrılan ülkeler çeşitli bilgi yarışmalarında da soruların klasik sorular arasındadır. Genel kültür açısından da bu konu çok önemlidir. Yugoslavya ne zaman dağıldı gibi merak edilen soruları sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Yugoslavya Nerede? Yugoslavya Ülkeleri Neler, Ne Zaman Dağıldı?

Yugoslavya nerede sorusunu günümüz Dünya haritalarından incelemeniz mümkün değildir. Çünkü günümüzde Yugoslavya dağılmıştır. Bu nedenle Yugoslavya ülkeleri nelerdir şeklinde inceleme yapmanız gerekir. Yugoslavya dan ayrılan ülkeler bilindiğinde, Yugoslavya'nın hangi coğrafyada bulunduğunu da anlayacaksınız. Yugoslavya dağıldıktan sonra çok sayıda devlet bağımsızlığını kazanmıştır. Yugoslavya ne zaman dağıldı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yugoslavya Nerede?

Yugoslavya, ülkemizde Balkanlar olarak nitelendirilen bölgede kurulmuş olan bir ülke idi. Günümüzde Yugoslavya diye bir ülke yoktur. 1992 yılında Yugoslavya dağıldıktan sonra çok sayıda yeni devlet bağımsızlığını ilan etmiştir. 1992 yılına kadar dünyada hüküm süren Yugoslavya'nın dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden devletler aşağıda sıralanmıştır.

  • Sırbistan
  • Borsa Hersek
  • Kuzey Makedonya
  • Slovenya
  • Hırvatistan
  • Karadağ
  • Kosova

Yugoslavya Ne Zaman Dağıldı?

Yugoslavya, 1992 yılına kadar Dünya siyasi tarihinde hüküm sürmüş bir devlettir. 1992 yılında Yugoslavya'dan ayrılan 7 ülke bağımsızlığını ilan etmiştir.

Yugoslavya, Josip Broz Tito'nun ölümünden sonra etnik çekişmelerin yoğun şekilde yaşandığı bir sürece gitmiştir. Bu etnik çekişmeler beraberinde ekonomik bunalımı da getirmiştir. Doğu Avrupa'daki değişiklikler de dağılma sürecini hızlandırmıştır. Ülkenin dağılma süreci yaklaşık 20 yıl sürmüştür. Yaşanan kanlı dağılma süreci sonunda 7 yeni devlet bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Dağılma sonrasında ortaya çıkan devletler ekonomik bağımsızlıklarını kazanarak günümüzde önemli yerlere gelmiştir. Bundan sonraki süreçte de söz konusu coğrafya önemini sürdürecektir.

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Yugoslavya Nerede? Yugoslavya Ülkeleri Neler, Ne Zaman Dağıldı?
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