Yukarı Zıt Anlamlısı Nedir? Yukarı Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Gündelik hayatta sıklıkla duyduğumuz genellikle de kulak arkası ettiğimiz kelimeler aslında biz fark etmeden işlerimizi çokça kolaylaştırırlar. Yukarı kelimesi de sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Yukarı kelimesinin zıt anlamlısı da gündelik hayatta onun kadar önemlidir. İşte, yukarı kelimesinin zıt anlamlısı...
TDK' ya göre yukarı kelimesinin 5 farklı tanımı vardır. Bunlar şöyledir:
Yukarı kelimesi farklı anlamlarda kullanılan mecazen karşılığı olan da bir kelimedir. Genellikle bir şeyin üstünde olma manasında kullanılan kelimenin zıt anlamlısı aşağı kelimesidir. Aşağı, bir şeyin alt bölümü bir yere göre daha alçak yerde bulunan anlamına gelmektedir.