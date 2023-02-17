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Giriş Tarihi: 17.2.2023 12:09 Son Güncelleme: 17.2.2023 12:09

Yukarı Zıt Anlamlısı Nedir? Yukarı Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Yer ve yön belli eden kelimeler günümüzü kurtarmak için oldukça önemlidir. Özellikle yol tarifi yaparken, bir yeri ararken çokça işimize yararlar. Bundan dolayı her kelimenin bizler için ayrı bir yeri vardır. Yukarı kelimesi de onlardan biridir. Yukarı kelimesinin zıt anlamlı karşılığı da bulunmaktadır. Peki, yukarı zıt anlamlısı nedir?

Yukarı Zıt Anlamlısı Nedir? Yukarı Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Gündelik hayatta sıklıkla duyduğumuz genellikle de kulak arkası ettiğimiz kelimeler aslında biz fark etmeden işlerimizi çokça kolaylaştırırlar. Yukarı kelimesi de sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Yukarı kelimesinin zıt anlamlısı da gündelik hayatta onun kadar önemlidir. İşte, yukarı kelimesinin zıt anlamlısı...

YUKARI KELİMESİNİN ANLAMI

TDK' ya göre yukarı kelimesinin 5 farklı tanımı vardır. Bunlar şöyledir:

  • Bir şeyin üst bölümü, fevk, aşağı karşıtı
  • Benzerleri arasında üstte bulunan
  • Aşama, sınıf, makam bakımından ileride olan
  • Üst tarafa, üstteki kata, üste, yükseğe, yukarıya

YUKARI KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yukarı kelimesi farklı anlamlarda kullanılan mecazen karşılığı olan da bir kelimedir. Genellikle bir şeyin üstünde olma manasında kullanılan kelimenin zıt anlamlısı aşağı kelimesidir. Aşağı, bir şeyin alt bölümü bir yere göre daha alçak yerde bulunan anlamına gelmektedir.

YUKARI KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Dedemler bizim yukarıdaki katımızda oturuyorlar.
  • Bakkala gidebilmek için aşağı doğru yürümen gerekir.
  • O vasıf olarak senden çok aşağıdadır.
  • Onun gözü hep yukarılarda.

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Yukarı Zıt Anlamlısı Nedir? Yukarı Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri
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