Yukarı Zıt Anlamlısı Nedir? Yukarı Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Örnek Cümleleri

Gündelik hayatta sıklıkla duyduğumuz genellikle de kulak arkası ettiğimiz kelimeler aslında biz fark etmeden işlerimizi çokça kolaylaştırırlar. Yukarı kelimesi de sıkça kullanılan kelimelerden biridir. Yukarı kelimesinin zıt anlamlısı da gündelik hayatta onun kadar önemlidir. İşte, yukarı kelimesinin zıt anlamlısı...

YUKARI KELİMESİNİN ANLAMI

TDK' ya göre yukarı kelimesinin 5 farklı tanımı vardır. Bunlar şöyledir:

Bir şeyin üst bölümü, fevk, aşağı karşıtı

Benzerleri arasında üstte bulunan

Aşama, sınıf, makam bakımından ileride olan

Üst tarafa, üstteki kata, üste, yükseğe, yukarıya

YUKARI KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yukarı kelimesi farklı anlamlarda kullanılan mecazen karşılığı olan da bir kelimedir. Genellikle bir şeyin üstünde olma manasında kullanılan kelimenin zıt anlamlısı aşağı kelimesidir. Aşağı, bir şeyin alt bölümü bir yere göre daha alçak yerde bulunan anlamına gelmektedir.

YUKARI KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER