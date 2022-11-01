Yüklemin Türüne Göre Cümleler Konu Anlatımı - Cümlenin Öğeleri Örnekleri ve Soruları

Cümledeki işi, oluşu ve hareketi bildiren yüklemin türüne göre cümleler değişir. Kendi içinde gruplara ayrıldığı için yüklemine göre cümleler hakkında daha detaylı bilgi edinilmelidir. Yüklemine göre cümle ne demek sorusunun cevabı, halihazırda öğrenci olanlar için ayrı bir öneme sahiptir. Sınavda, farklı örneklerle çıkabileceği için yüklemin türü bakımından cümleler kaça ayrılır sorusunun cevabı muhakkak bilinmelidir. İşte yüklemin türü ile merak edilenler…

Yüklemin Türüne Göre Cümleler Nedir?

Eylem diğer adıyla yüklem, temelde ikiye ayrılır. Bunlar, isim cümlesi ve fiil cümlesidir. İkisi arasında birtakım farklılık vardır.

İsim Cümlesi (Ad Cümlesi)

Bu cümlelerin en önemli özelliği, yapım veya çekim eki getirilen isimlerin yüklem olmasıdır. Bu tip cümlelerin yüklemi fiil (eylem) değil, isimdir. Cümle içinde her ne kadar fiil kökenli kelimeler yer alsa da, yüklem isimden oluşur. Bu cümlelere isim cümlesi veya ad cümlesi denir.

Örnekler:

Gecenin yıldızı ve ödülün sahibi Türkan Şoray'dı.

Mahalledeki bütün marketlere baktım yok.

İyiliğini istediğimi anlayamayacak kadar ahmaktır.

Şu anda tek ihtiyacım olan şey bu telefon.

O şu anda burada değil.

Evde ekmek var mı?

Dediğin yer orası mı?

Fiil Cümlesi

Yüklemi isimden değil, fiilden meydana gelen cümlelere fiil cümlesi adı verilir. İsim cümlelerinden daha sık kullanılır. Yapılan iş, oluş ve hareketi bildirmesi bakımından daha nettir. Geçişli fiillerde cümlenin bütün öğeleri yer alır. Geçişsiz fiillerde ise cümlede nesne bulmak imkansızdır.

Örnekler:

Yarın akşam ailece yemek yiyeceğiz.

Kendime yepyeni kitaplar aldım.

Sıkı çalışma sayesinde artık tüm matematik sorularını çözüyorum.

Yarın sabah erken kalkacağım.

Biz bu eve geçen ay taşındık.

Bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.