Yüksek eş anlamlısı nedir? Yüksek kelimesinin eş anlamlısı

Yüksek kelimesinin TDK'ya göre birden fazla farklı anlamı bulunmaktadır. Eski Türkçe'de "yükselmek, boy atmak" anlamına gelen yükse fiilinden türetilmiştir. İşte, yüksek kelimesinin eş anlamlısı…
YÜKSEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Birden fazla eş anlama sahip olan yüksek kelimesinin eş anlamlı karşılıkları; faziletli, faik, şiddetli, güçlü, yukarıda, ali, refi, ulvi, mürtefi ve etkili kelimeleridir.
YÜKSEK KELİMESİNİN ANLAMI
Yüksek kelimesinin anlamları TDK'ya göre şöyledir:
YÜKSEK KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER