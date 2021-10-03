Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:45

Yüksek eş anlamlısı nedir? Yüksek kelimesinin eş anlamlısı

Yüksek kelimesinin genellikle uzaklık yerden uzaklık olarak düşünebiliriz. Ancak yüksek kelimesinin birbirinden farklı anlamı ve eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, yüksek kelimesinin eş anlamlısı nedir?