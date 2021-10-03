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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:45

Yüksek eş anlamlısı nedir? Yüksek kelimesinin eş anlamlısı

Yüksek eş anlamlısı nedir? Yüksek kelimesinin eş anlamlısı

Yüksek kelimesinin genellikle uzaklık yerden uzaklık olarak düşünebiliriz. Ancak yüksek kelimesinin birbirinden farklı anlamı ve eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, yüksek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yüksek kelimesinin TDK'ya göre birden fazla farklı anlamı bulunmaktadır. Eski Türkçe'de "yükselmek, boy atmak" anlamına gelen yükse fiilinden türetilmiştir. İşte, yüksek kelimesinin eş anlamlısı…

YÜKSEK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Birden fazla eş anlama sahip olan yüksek kelimesinin eş anlamlı karşılıkları; faziletli, faik, şiddetli, güçlü, yukarıda, ali, refi, ulvi, mürtefi ve etkili kelimeleridir.

YÜKSEK KELİMESİNİN ANLAMI

Yüksek kelimesinin anlamları TDK'ya göre şöyledir:

  • Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan,
  • Alçak karşıtı, Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan,
  • Güçlü, şiddetli,
  • Etkili,
  • Derece veya makamı bakımından üstün
  • Normal değerlerin üstünde olan
  • Yukarıda, üst tarafta olan yer
  • Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan

YÜKSEK KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ CÜMLELER

  • Çok yukarıdan paraşütle atladı.
  • Her zaman faziletli ve erdemli biri olarak anıldı.
  • Gözü hep yükseklerde.
  • Şiddetli bir basınca maruz kaldı.
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Yüksek eş anlamlısı nedir? Yüksek kelimesinin eş anlamlısı
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