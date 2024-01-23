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Giriş Tarihi: 23.1.2024 11:16 Son Güncelleme: 23.1.2024 11:16

Yüksek Lisans Bölümleri - Tezli Ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Hangileri, Alan Dışı YL Yapılır Mı?

Lisans mezuniyeti sonrası akademik kariyer yolunu tercih eden bireylerinin ilk adımı olan yüksek lisans, kişiye kariyer hayatında yükselme şansı verirken aynı zamanda akademik başarının yollarını açmaktadır. Yüksek lisansı bazı öğrenciler tezli olarak bazı öğrenciler ise tezsiz tamamlanmaktadır. Lisans programını bitiren bireyler, akademik kariyer tercihinden önce yüksek lisans hakkında pek çok detayı araştırmaktadır.

Yüksek Lisans Bölümleri - Tezli Ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Hangileri, Alan Dışı YL Yapılır Mı?

4 yıllık lisans programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyetleri sonucunda eğitim hayatına nokta koyup iş hayatına atılırken, kimi bireyler ise eğitim seviyelerini bir üst seviyeye taşıyarak akademik kariyer yapmayı tercih etmektedir. Akademik kariyerine başlamak isteyenler öğrencilerin lisans sonrası gerçekleştirmesi gereken ilk adım ise yüksek lisanstır. Tezli ve tezsiz yapılabilen yüksek lisans, akademik anlamda yükselmeyi ayrıca kamu yahut özel sektörde işe alımlarda kişiye oldukça artı puan katmaktadır. Peki, yüksek lisans hangi bölümlerde var? Hangi alanda yüksek lisans yapılabilir? Bu soruların yanıtlarını ve tezli tezsiz yüksek lisans programları hakkında detayları sizler için derleyip bir araya getirdik, işte ayrıntılar...

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans diğer bilinen ismiyle master, 4 yıllık lisans programı tamamlandıktan sonra devam edilen eğitim programına verilen isimdir. Tezli ve tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır;

Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak, bilgiye erişme derleme ve yorumlama yeteneği kazandıran bir akademik eğitimdir. Tezli yüksek lisans programına katılmak isteyen bireylerin 4 yıllık lisans mezunu olması, ALES sınavından en az 55 puan alması, yabancı dil yeterliliğine sahip olması ve yüksek lisans yapmak istediği üniversitenin mülakatında başarılı olması gerekmektedir. Öğrencinin tez konusunu hazırlaması ve tezini akademik jüriye savunma süreci de dahil olmak üzere, tezli yüksek lisans programı 4 ila 6 yarım yıl sürecinde tamamlanır. Tezli yüksek lisans programları devlet üniversitelerinde ücretsizdir.

Tezsiz yüksek lisans programı öğrenciye, mesleki tecrübeler ve bilgiler kazandırmak ayrıca mevcut olan bilgiyi uygulamaya geçirilmesi hakkında eğitim verir. İş hayatında görevinde yükselme ve terfi için telsiz yüksek lisans yapmış olmak, bireye artı puan kazandırmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programına katılmak için 4 yıllık lisans mezunu olmak ve yüksek lisans yapılmak istenen üniversitenin mülakatında başarılı olmak yeterlidir. Ortalama 2-3 yarım dönemde tamamlanan tezsiz yüksek lisans programında öğrenci en az 10 derste başarılı olması ve bitirme projesini tamamlaması gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programı hem devlet hem de özel üniversitelerde ücretlidir.

Yüksek Lisans Başvuruları

Yüksek lisans programlarına başvurular, Türkiye'nin birçok üniversitesinde bahar dönemlerinin sonu ya da güz dönemi başlangıcında başlamaktadır. Bu genelleme bazı üniversiteler için geçerli olmadığı için en doğrusu, yüksek lisans yapılmak istenen üniversitenin akademik takvimi ve ilanları takip edilmesidir.

Hangi Bölümlerde Yüksek Lisans Yapılabilir?

Yüksek lisans eğitim programının en önemli özelliği, bireylerin lisans mezuniyetinden farklı alanlarda eğitim imkanları veriyor olmasıdır. Bazı programlar sadece kendi alanlarından lisans mezunlarına yüksek lisans yapma hakkını verirken, ancak pek çok sayıda yüksek lisans programı farklı alanlardan gelen mezunları da kabul etmektedir. Ülkemizdeki üniversitelerde yüksek lisans yapılabilen bölümler şunlardır;

  • İşletme Yüksek
  • Psikoloji Yüksek
  • Klinik Psikolojisi Yüksek
  • İnsan Kaynakları Yüksek
  • Sosyal Hizmet Yüksek
  • Gazetecilik Yüksek
  • Hemşirelik
  • Uluslararası Ticaret
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • İktisat
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
  • Fen Edebiyat
  • Eğitim
  • Güzel Sanatlar
  • İlahiyat
  • Mühendislik
  • Mimarlık
  • Hukuk

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Yüksek Lisans Bölümleri - Tezli Ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Hangileri, Alan Dışı YL Yapılır Mı?
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