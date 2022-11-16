Yüksek Lisans Nasıl Yapılır? Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Nedir, Yapmak İçin Ne Gerekiyor?

Yüksek lisans nasıl yapılır araştırmasında hangi yeterliliklerin ve belgelerin gerekli olduğunu araştırmanız gerekir. Bu belgeler de yüksek lisansın tezli-tezsiz ya da yurtiçi ya da yurt dışında yapılmasına göre değişir. Bazı bölümler için tezsiz yüksek lisans nasıl yapılır sorusunun cevabını aramanız gerekir. Gerekli yeterlilikleri sağlayarak siz de yüksek lisansınızı yapabilirsiniz. Yurt dışında yüksek lisans nasıl yapılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yüksek Lisans Nasıl Yapılır?

Yüksek lisans, lisans eğitimini tamamlamış kişilerin akademik kariyer ya da meslek hedefleri için aldıkları bir eğitimdir. Doğal olarak yüksek lisans yapabilmeniz için öncelikle lisans programlarından birinden mezun olmanız gerekir. Eğitim alacağınız üniversitenin yüksek lisans programında da talep ettiğiniz yüksek lisans bölümünde açık olmalıdır. Sonrasında ise gerekli belgeler ve yeterlilik seviyesinin ispatlanmasını müteakip eğitime bağlayabilirsiniz. Yüksek lisans eğitim süresi üniversiteden üniversiteye değişse de genellikle 2 yıldır. Bu süre sonunda istenen yeterliliğe ulaşan öğrenciler yüksek lisans programından mezun olmaya hak kazanırlar.

Tezsiz Yüksek Lisans Nasıl Yapılır?

Yüksek lisans tezli ya da tezsiz şekilde yapılabilir. Tezli yüksek lisans programlarında öğrencinin eğitim sonunda belirlenen konu üzerinde araştırma yapması ve tez hazırlaması istenir. Hazırlanan tez çalışması, ilgili üniversitenin görevli heyeti tarafından incelenerek öğrencinin istenen yeterliliğe ulaşıp ulaşmadığı tespit edilir.

Bazı üniversitelerin yüksek lisans programları tezsiz şekilde tamamlanır. Doğal olarak bu programlardan mezun olmak çok daha kolaydır. Fakat mesleki kariyer açısından tezli yüksek lisans yapmak çok daha doğru bir adımdır. Üniversitelerin yüksek lisans eğitim programlarına göre değişse de genellikle öğrencilerden aşağıdaki belgeler talep edilir.

• Lisans diploması

• ALES yeterlilik puanı ve sonuç belgesi

• YDS puanı ve sınav sonuç belgesi

Yurt Dışında Yüksek Lisans Nasıl Yapılır?

Yüksek lisans için yurtiçi üniversiteleri tercih edebileceğiniz gibi yurtdışı üniversiteleri de tercih edebilirsiniz. Kariyer ve dil eğitimi kapsamında yurtdışı üniversiteleri tercih etmek mesleki hedefleriniz adına daha doğru bir seçim olabilir.

Yurtdışında yüksek lisans yapmak için öncelikle yurtdışındaki üniversiteden kabul almanız gerekir. Söz konusu eğitim programına kendi imkanlarınızla başvuru yapabileceğiniz gibi YÖK tarafından ayrılan kontenjan dahilinde de başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda YÖK tarafından istenen yeterlilikleri de karşılamanız gerekir. İstenen standartlar genellikle lisans derecesi, YDS, GRE ve GMAT notlarıdır. Gerekli yeterlilikleri karşılayan öğrenciler, masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere yurtdışı yüksek lisans programına gönderilir. Kendi imkânları ile bu programdan yararlanacaklar ise eğitim masraflarını kendileri karşılamalıdır.