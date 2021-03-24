Yüksek lisans nasıl yapılır? Yüksek lisans başvuru şartları nelerdir?

Yüksek lisans tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gerek kamuda gerekse özel sektörde gerekli bir eğitim haline geldi. Yüksek lisans yapabilmek için öncelikle 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak gerekiyor. Tezli ve tezsiz olmak üzere 2 çeşit yüksek lisans bulunuyor. Adaylar lisans not ortalaması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı kriterlerine göre değerlendirilerek üniversiteler tarafından kabul ediliyor. Ancak tezsiz programlarda ALES koşulu aranmıyor. İşte 10 soruda yüksek lisansla ilgili tüm detaylar:

Herhangi bir lisans eğitimini tamamlamış olan herkes yüksek lisansa başvurabilir. Tezli yüksek lisans için ALES şartı aranırken tezsiz eğitimlerde bu zorunluluk yok. Eğitim süresi tezli seçenekte 2 yıl iken tezsiz programlarda yalnızca 1 yıl...

YÜKSEK LİSANS NEDEN YAPILIR?

İş hayatında uzmanlaşmak, sektörde yönetici pozisyonlarına gelmek, kamuda kademe ilerlemesi sağlamak ve akademisyen olmak isteyenler yüksek lisansı tercih ediyor