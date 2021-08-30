Yüksek lisans şartları nelerdir? Yüksek lisans için transkript kaç olmalı?

Lisans eğitimi sonrasında, kendi alanında uzmanlık bilgisini geliştirmek ya da o alanda akademik çalışmalar yapmak amacıyla görülen yüksek lisans eğitimi, günümüzde birçok alanda daha yaygın olarak tercih edilmeye başlamıştır. Lisans eğitimi sonrasında 2 yıl süreyle alınan yüksek lisans eğitimi, tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı şekilde tamamlanabilmektedir. Tezli yüksek lisans programlarında öğrenciler alanlarıyla ilgili uzmanlık derslerini aldıktan sonra, akademisyenler içinden bir danışmanın gözetimi ve yardımlarıyla alandaki bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla bir yüksek lisans tezi hazırlarlar.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ise öğrenciler alanlarıyla ilgili uzmanlık derslerini aldıktan sonra, tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için üniversitenin ve bölümün talep ettiği ödev ya da bitirme projelerini tamamlarlar. Tezli yüksek lisans programları normal koşullarda 4 dönemi kapsar ve 6 döneme kadar uzatılabilirken, tezsiz yüksek lisans programları ise normal koşullarda 2 dönem olup, 3 döneme kadar uzatılabilmektedir. Tezli yüksek lisans programları kişilere hem kendi alanında bir uzmanlık bilgisi edinme imkânı sağlar, hem de kendi alanındaki akademik bilgi birikimine katkıda bulunma şansı tanır. Ayrıca, kişiler mezun oldukları bölümde yüksek lisans yapabilecekleri gibi, mezun oldukları bölümün dışında ilgi duydukları başka bölümlerde de yüksek lisans yapabilirler.

Kendi bölümü dışında bir alanda yüksek lisans eğitimi almak isteyenler, ilgili bölümün giriş sınavında başarılı olacak kadar o bölümle ilgili bilgiye sahip olmalıdır. Ayrıca mezun olduğu bölümün dışında bir bölümde yüksek lisans eğitimine hak kazanan adaylara, bilimsel intibak amacıyla öncelikle ilgili bölümün temel derslerini alma şartı koşulabilir. Yüksek lisans eğitimine başlayabilmek için gerekli koşullar şunlardır:

YÜKSEK LİSANS ŞARTLARI

Lisans eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES), başvurulan yüksek lisans programının gerektirdiği puan türünde en az 55 puan almış olmak. Çeşitli üniversiteler, ALES puanı gerekliliği daha yüksek bir puan olarak da belirlenebilmektedir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul ederken kimi üniversiteler ALES puanı talep etmeyebilir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarların lisansüstü eğitim programlarında ise ALES puanı aranmaz.

ALES puanının yanında, yüksek lisans programlarına öğrenci kabul ederken üniversiteler lisans mezuniyet puanı, yabancı dil puanı gibi puanlar da talep edebilmektedir. Ayrıca, üniversiteler yüksek lisans eğitimine öğrenci kabul ederken yazılı ve/veya bilimsel değerlendirme sınavı da yapabilirler. Yüksek lisansa öğrenci kabulünde tüm bu konularda taban puanın kaç olacağı, üniversiteye göre değişiklik göstermektedir.

YÜKSEK LİSANS İÇİN TRANSKRİPT KAÇ OLMALI?

Yüksek lisans not ortalaması şartı üniversiteye göre değişiklik göstermekle birlikte, en azından 4.00 üzerinden 2.00 olmalıdır. Yüksek lisans eğitimine kabul edilebilmek için, lisans mezuniyet puanının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Ancak her üniversite bu konuda farklı bir taban ortalama puanı belirleyebilir. Kimi üniversiteler 2.00'ın üzerinde bir puan da belirleyebilir.

60 PUANLA YÜKSEK LİSANS YAPILIR MI?

Yüksek lisans başvurularında Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan en az 55 puan almış olmak gerekir. Ancak bu asgari puan, üniversiteler tarafından daha yüksek bir puan olarak da belirlenebilmektedir.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE YÜKSEK LİSANS ÜCRETLİ Mİ?

Devlet üniversitelerinde yüksek lisans eğitimi ücretsizdir.