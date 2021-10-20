Yüksek Zıt Anlamlısı Nedir? Yüksek Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Cümle içerisinde birçok sözcük türü kullanılmaktadır. Yüksek sözcüğü çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra yüksek sözcüğünün kullanım amacına göre isim türünde de kullanımı bulunmaktadır. Bu kadar çeşitli görevlerde kullanılması bile bize ne kadar çok anlam barındırdığını ifade etmektedir.

YÜKSEK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Yüksek kelimesinin anlam ilişkisi ve etkileşimde olduğu kelime hayli fazladır. Bu nedenle de birçok anlamı ortaya çıkmıştır. Bu anlamları iyi özümsedikten sonra yüksek kelimesinin anlam ilişkisini çözümlemek daha kolay olacaktır. Yüksek kelimesinin ifade ettiği anlamlar şu şekildedir:

Altıyla üstü arasındaki uzaklık çok olan.

Düzeyi, belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan.

Çok güçlü, etkili, yeğin.

Olağan değerin, yaygın olanın üstünde olan, miktar olarak çok olan.

Aşaması ya da makamı üstün olan.(mecaz anlam)

Toplum içinde para, ün vb. yönünden üstünlüğü olan.(mecaz anlam)

Erdemli, yüce.

Üst yanda bulunan, yukarıda olan yer.(ad)

Büyük parayla.(belirteç)

(kumarda) büyük parayla, yüksek değerle oynamak.

Herhangi bir işte en yüksekleri hedef almak.(mecaz anlam)

İnce, tiz ses.(mecaz anlam)

Yapılması güç şeyleri gerçekleştirebilecekmiş gibi abartmalı konuşmak.

Uzaktan işitilecek nitelikte ses.

YÜKSEK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Yüksek kelimesinin pek çok anlamı olduğunu ve bu anlamlardan yukarıda bahsetmiştik. Bu anlamlar ışığında yüksek kelimesinin anlam ilişkilerini öğrenmek daha kolay olacaktır. Anlam ilişkilerinin ise en önemlileri eş anlam ve zıt anlamdır. Yüksek kelimesinin eş anlamlısı 'yukarıda, güçlü, şiddetli, faziletli, güçlü' gibi sözcüklerdir. Buradan da anlaşılacağı gibi yüksek kelimesinin zıt anlamlıları 'alçak, zayıf, etkisiz' gibi sözcüklerdir. Bu sözcükleri daha iyi özümsemek için şu cümle örneklerini verebiliriz: